Платники податків масово отримують електронні листи, які нібито надходять від Державної податкової служби України. У темі таких листів зазначається про «розбіжності у звітності», однак насправді вони не мають жодного стосунку до податкової служби. Про це повідомляє пресслужба ДПС.
Податкова попереджає про масову розсилку фейкових листів від імені ДПС
Такі листи надсилаються зі сторонніх електронних адрес і містять шкідливі вкладення або посилання. Їх відкриття може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам прихованого доступу до пристроїв користувачів.
У податковій наголосили: усі офіційні електронні адреси ДПС мають домен @tax.gov.ua, а офіційна пошта — post@tax.gov.ua. Якщо лист надійшов з іншого домену — це є ознакою підробки.
Особливу небезпеку становлять вкладення у форматах .pdf, .zip, .rar, а також файли з розширеннями .exe та .scr, у яких може бути приховане програмне забезпечення для віддаленого доступу.
Правила безпеки
Українців закликають дотримуватися базових правил безпеки:
- не відкривати підозрілі файли,
- уважно перевіряти адресу відправника та не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження.

