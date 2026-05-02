Податкова попереджає про масову розсилку фейкових листів від імені ДПС

Платники податків масово отримують електронні листи, які нібито надходять від Державної податкової служби України. У темі таких листів зазначається про «розбіжності у звітності», однак насправді вони не мають жодного стосунку до податкової служби. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Такі листи надсилаються зі сторонніх електронних адрес і містять шкідливі вкладення або посилання. Їх відкриття може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам прихованого доступу до пристроїв користувачів.

У податковій наголосили: усі офіційні електронні адреси ДПС мають домен @tax.gov.ua, а офіційна пошта — post@tax.gov.ua. Якщо лист надійшов з іншого домену — це є ознакою підробки.

Особливу небезпеку становлять вкладення у форматах .pdf, .zip, .rar, а також файли з розширеннями .exe та .scr, у яких може бути приховане програмне забезпечення для віддаленого доступу.

Правила безпеки

Українців закликають дотримуватися базових правил безпеки:

не відкривати підозрілі файли,

уважно перевіряти адресу відправника та не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження.

