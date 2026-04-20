ШІ допомагає аналізувати робочі проєкти та ініціативи Кабміну

За його словами, ШІ аналізує рішення уряду та дає звіт у табличці, де оцінює, наскільки ідея з документу буде корисною для бізнесу, держави та суспільства.

«Уже є працюючий концепт подібної штуки в уряді. Штучний інтелект дає мені звіт, кому який акт дасть який ефект. Тобто штучний інтелект робить табличку по кожному рішенню уряду. Він каже, хто з нього виграє. Вплив на громадян, бізнес. Нейтрально, позитивно, може бути негативно. Він аналізує акт, який уряд приймає, і каже: „Для громадян це буде негативно, але для бізнесу буде позитивно“. Це проходить на автоматичній основі. Ми заганяємо туди всі рішення, і він видає результат. Не можна сказати, що це інформація, на яку можна покладатися. Але ми тестуємо. У нас рішення уряду вже штучний інтелект перевіряє», — розповів він.

На запитання, що про таку ініціативу думають в Кабміні, посадовець відповів, що урядовцям потрібна якісна статистика. Тому інтерес до таких технологій є.

«У прем'єр-міністра є в цілому бажання бачити більше актуальних цифр, бо в нас взагалі не було такої культури, що дані мають бути зараз і достовірними. Тобто ти робиш якийсь лист, лист обробляється, через два тижні приходить статистика, яка вже нікому не потрібна. Я думаю, що ми прийдемо до того, що в нас буде по кожному законопроєкту в парламенті і по кожному рішенню уряду буде для прем'єр-міністра видаватися якийсь бриф, і для спікера парламенту, який буде показувати наслідки прийняття цього законопроєкту», — вважає Олександр Борняков.