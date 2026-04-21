TikTok відкрив безплатний доступ до ШІ-платформи Dreamina: що можна генерувати

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 квітня 2026, 14:23

TikTok відкрив безплатний доступ до ШІ-платформи Dreamina: що можна генерувати

Творці популярного відеоредактора CapCut та соціальної мережі TikTok (компанія ByteDance) запустили масштабний майданчик на базі штучного інтелекту під назвою Dreamina. Відтепер користувачі отримали можливість створювати зображення, відеоролики та музичні треки без стягнення плати. Про це повідомляється на офіційному порталі проєкту.

Творці популярного відеоредактора CapCut та соціальної мережі TikTok (компанія ByteDance) запустили масштабний майданчик на базі штучного інтелекту під назвою Dreamina.

Моделі для генерації візуалу

За створення статичних картинок на платформі відповідає алгоритм SeeDream версії 4.1. На ринку цей продукт позиціонується як один із головних конкурентів для генеративної моделі Nano Banana. Для роботи з динамікою та перетворення текстових запитів у повноцінний відеоконтент система використовує іншу потужну профільну нейромережу — SeeDance 2.

Вбудовані інструменти редагування та розумний агент

Окрім генерації матеріалів з нуля, у сервіс інтегровано функціонал «ШІ-фотошопу», розроблений на базі моделі SeeDream. Цей інструмент дозволяє вносити точкові зміни у вже наявні зображення та модифікувати деталі без використання сторонніх програм.

Щоб полегшити взаємодію з нейромережами для людей без технічного досвіду, розробники також додали функцію ШІ-агента. Його завдання полягає в оптимізації команд: система самостійно перетворює базовий запит користувача на професійний структурований промпт. Після обробки тексту агент автоматично видає чотири готові варіанти генерації, кожен з яких виконано у різному візуальному стилі.

Безшовна екосистема та агресивний демпінг

Повноцінний запуск Dreamina є частиною стратегії ByteDance зі створення єдиного безперервного конвеєра для виробництва контенту. Платформа глибоко інтегрована з CapCut: концепція передбачає, що користувач генерує сирі матеріали в Dreamina, миттєво переносить їх для монтажу у відеоредактор, а згодом публікує в TikTok. Водночас розробники використовують агресивну цінову політику для захоплення ринку. Як зазначають профільні оглядачі, вартість комерційної та масової генерації у SeeDance 2 є суттєво нижчою порівняно з аналогами, такими як Sora від OpenAI або китайська Kling. На деяких ринках під час використання підписок генерація п'ятисекундного ролика обходиться у кілька центів, що робить цей інструмент одним із найдешевших у сегменті.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами