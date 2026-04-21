TikTok відкрив безплатний доступ до ШІ-платформи Dreamina: що можна генерувати

Творці популярного відеоредактора CapCut та соціальної мережі TikTok (компанія ByteDance) запустили масштабний майданчик на базі штучного інтелекту під назвою Dreamina. Відтепер користувачі отримали можливість створювати зображення, відеоролики та музичні треки без стягнення плати. Про це повідомляється на офіційному порталі проєкту.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Моделі для генерації візуалу

За створення статичних картинок на платформі відповідає алгоритм SeeDream версії 4.1. На ринку цей продукт позиціонується як один із головних конкурентів для генеративної моделі Nano Banana. Для роботи з динамікою та перетворення текстових запитів у повноцінний відеоконтент система використовує іншу потужну профільну нейромережу — SeeDance 2.

Вбудовані інструменти редагування та розумний агент

Окрім генерації матеріалів з нуля, у сервіс інтегровано функціонал «ШІ-фотошопу», розроблений на базі моделі SeeDream. Цей інструмент дозволяє вносити точкові зміни у вже наявні зображення та модифікувати деталі без використання сторонніх програм.

Щоб полегшити взаємодію з нейромережами для людей без технічного досвіду, розробники також додали функцію ШІ-агента. Його завдання полягає в оптимізації команд: система самостійно перетворює базовий запит користувача на професійний структурований промпт. Після обробки тексту агент автоматично видає чотири готові варіанти генерації, кожен з яких виконано у різному візуальному стилі.

Безшовна екосистема та агресивний демпінг

Повноцінний запуск Dreamina є частиною стратегії ByteDance зі створення єдиного безперервного конвеєра для виробництва контенту. Платформа глибоко інтегрована з CapCut: концепція передбачає, що користувач генерує сирі матеріали в Dreamina, миттєво переносить їх для монтажу у відеоредактор, а згодом публікує в TikTok. Водночас розробники використовують агресивну цінову політику для захоплення ринку. Як зазначають профільні оглядачі, вартість комерційної та масової генерації у SeeDance 2 є суттєво нижчою порівняно з аналогами, такими як Sora від OpenAI або китайська Kling. На деяких ринках під час використання підписок генерація п'ятисекундного ролика обходиться у кілька центів, що робить цей інструмент одним із найдешевших у сегменті.