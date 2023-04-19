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19 квітня 2023, 15:22 Читать на русском

Автор «Багатий тато, бідний тато» закликав купувати біткоїн, золото та срібло

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі розкритикував владу США і закликав купувати біткоїн та дорогоцінні метали.

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі розкритикував владу США і закликав купувати біткоїн та дорогоцінні метали.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини«Біткоїн зріс більш ніж на 100% за рік.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Біткоїн зріс більш ніж на 100% за рік. Чи продовжить він рости? Я ставлю на це. Я купую більше золота та срібла. Навіщо купувати більше золота, срібла та BTC? Тому що ФРС, Мінфін та Байден — брехуни», — написав він у Twitter.

Реєструйся та купуй криптовалюту!

Минулого року Кійосакі заявив, що на світову економіку чекає «найбільший крах в історії», а криптовалюти є найкращим захистом від кризи.

Крім того, за його прогнозом, до 2025 року вартість біткоїна зросте до $500 000.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що золото вже подорожчало до максимуму за рік. Вартість червневого ф'ючерсу на Нью-Йоркській біржі Comex у четвер, 13 квітня, піднялася до $2060,8 за унцію. Це максимальний рівень ціни на дорогоцінний метал з 8 березня 2022 р. Також експерти розповіли, чому ціна на шляхетний метал зростатиме і надалі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Alik2021
Alik2021
19 квітня 2023, 15:31
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Киосаки явный кент Трампа. ну хорошо что уже недвижимость не актуальная) а так этот автор всегда агитирует за золото и серебро, корзина пополнилась битком. но это его мнение…
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