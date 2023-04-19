Автор «Багатий тато, бідний тато» закликав купувати біткоїн, золото та срібло

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«Біткоїн зріс більш ніж на 100% за рік. Чи продовжить він рости? Я ставлю на це. Я купую більше золота та срібла. Навіщо купувати більше золота, срібла та BTC? Тому що ФРС, Мінфін та Байден — брехуни», — написав він у Twitter.

Bitcoin up over 100% за рік. Will Bitcoin keep going UP? I'm betting on it. I am buying more gold and silver. Why buy more Gold, Silver, BC? Because Fed, Treasury, і Biden are liars. . — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 18, 2023

Минулого року Кійосакі заявив, що на світову економіку чекає «найбільший крах в історії», а криптовалюти є найкращим захистом від кризи.

Крім того, за його прогнозом, до 2025 року вартість біткоїна зросте до $500 000.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що золото вже подорожчало до максимуму за рік. Вартість червневого ф'ючерсу на Нью-Йоркській біржі Comex у четвер, 13 квітня, піднялася до $2060,8 за унцію. Це максимальний рівень ціни на дорогоцінний метал з 8 березня 2022 р. Також експерти розповіли, чому ціна на шляхетний метал зростатиме і надалі.