Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодував вкладникам АТ «Банк Січ» 1,2 млрд грн та вкладникам АТ «Мегабанк» — 3,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Вкладникам збанкрутілих Мегабанку і банку «Січ» відшкодували 5 мільярдів гривень
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Відшкодування
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб майже повністю відшкодував кошти вкладникам банку «Січ» та Мегабанку.
Станом на 14 квітня 2023 року сума гарантованих виплат вкладникам банку «Січ» склала 1,2 млрд грн (96% від суми, що має бути відшкодована), а вкладникам Мегабанку — 3,8 млрд грн (93%).
«Банк „Січ“ та Мегабанк визнані неплатоспроможними після набуття чинності Закону № 2180-ІХ, яким запроваджено 100% гарантії за вкладами на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення. На сьогодні Фонд вже повернув громадянам, які свого часу довірили кошти банку „Січ“ та Мегабанку, 5 млрд грн», — відзначила заступник директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.
Для отримання гарантованого відшкодування у відділеннях банків-агентів Фонду вкладник має пред’явити паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, та ІПН.
Дистанційні виплати здійснюються через онлайн-сервіси чотирьох банків агентів, що надають таку можливість, — АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ» та Акціонерний банк «Південний».
Нагадаємо
10 серпня 2022 року в АТ «Банк Січ» після визнання його неплатоспроможним було запроваджено тимчасову адміністрацію.
Із 3 червня 2022 року після визнання банку неплатоспроможним запроваджено тимчасову адміністрацію в АТ «Мегабанк».
Коментарі - 1
У своєму YouTube-каналі адвокат назвав способи боротьби з цим. Перший — кличете в банку начальника відділення і пишете заяву з проханням обміняти долари. Якщо це ні на що не впливає, вам повинні дати офіційну відмову.
Далі можете написати скаргу в Нацбанк і пояснюєте ситуацію, в якій вам відмовилися обміняти валюту. «Це все займе не один місяць, і який результат буде, теж велике питання», — говорить Никифорчук.
Але, продовжив адвокат, є й простіший спосіб: поповнити картку для виплат доларами в терміналі «Приватбанку», після чого можете зняти гроші в будь-якому відділенні банку.