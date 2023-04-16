Ідея Банк виставив на продаж портфель проблемних активів

Ідея Банк пропонує учасникам ринку фінансових послуг взяти участь в торгах з продажу прав вимоги за кредитними договорами. Відступлення права вимоги здійснюватиметься шляхом проведення відкритих та прозорих торгів, організованих за англійською моделлю аукціонів. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Основні характеристики портфеля:

договори про надання бланкових споживчих кредитів Позичальникам фізичним особам;

90+ днів прострочення боргу;

можлива наявність кредитів, по яких ведеться претензійно-позовна робота, розпочата до запровадження воєнного стану.

Портфель буде розділено на лоти по групах днів прострочення боргу, в кожному лоті близько 2−5 тис. кредитів.

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В окремий лот включені кредити позичальників, адреса проживання яких відноситься до територій, що розташовані в районі проведення воєнних дій або перебувають в тимчасовій окупації, а також нещодавно деокуповані території.

Загалом на продаж виставляється близько 55 тис. кредитів, сума загальної заборгованості за якими складає близько 2,9 млрд грн.

Хто може брати участь

До участі в торгах запрошуються юридичні особи-фінансові установи, які відповідно до законодавства мають право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу, та мають досвід на ринку купівлі кредитних портфелів не менше одного року.