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13 квітня 2023, 10:59 Читать на русском

У 2022 році сума сплачених українськими банками штрафів зросла майже в 5 разів. Головні порушники

У 2022 році банки різко збільшили свої витрати на оплату пені та штрафів — у 4,8 раза: з 56,9 млн грн 2021-го до 272,3 млн грн 2022-го. Про це свідчить аналіз «Мінфіну» за оборотно-сальдовими балансами банків.

2022 року банки різко збільшили свої витрати на оплату пені та штрафів — у 4,8 раза: з 56,9 млн грн 2021-го до 272,3 млн грн 2022-го.
Фото: 18000.com.ua

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До 5 найбільших банків-порушників на 1 січня 2023 року увійшли як системні фінустанови, так і зовсім невеликі структури:

1. Приватбанк — 62,9 млн грн;

2. Банк Конкорд — 61,6 млн грн;

3. Сенс Банк — 53,4 млн грн;

4. Універсал Банк — 29,5 млн грн;

5. Ощадбанк — 14,9 млн грн.

Роком раніше найбільший держбанк також був серед найбільших штрафників, хоч і на другому місці:

Айбокс Банк (29,8 млн грн),

• Приватбанк (5,7 млн грн),

• Міжнародний інвестиційний банк (5 млн грн).

Багато банків, які сплатили великі пені та штрафи у 2022 році, не мали фінансових санкцій роком раніше — з 20 найбільших штрафників таких 4. У деяких штрафи виросли з нулів до десятків мільйонів, що здається справжньою аномалією, особливо, коли йдеться про невеликі структури. Причому все це сталося в дуже складний для банків і всієї країни воєнний рік.

Читайте також: Нацбанк оштрафував 20 банків за порушення платіжної дисципліни на 255,5 млн

Всього за 2022 рік було оштрафовано 43 банки з 67 чинних на той момент. У 19 структур розмір сплачених штрафів перевищував 1 мільйон гривень.

Роком раніше ситуація була іншою: штрафників було 49 (з 71 діяли), але великі суми (від 1 млн грн і більше) сплатили лише 7 банків. Було багато дрібних санкцій. 12 банків за рік заплатило за пені/штрафи 10 тис. грн і менше.

«Мінфін» розпитав банкірів про причини зростання штрафування та отримав їхні відповіді. Їх можна знайти в аналітичній статті «255,5 млн грн за порушення платіжної дисципліни: як і за що штрафують банкірів».

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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