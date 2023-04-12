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12 квітня 2023, 14:30 Читать на русском

Нацбанк оштрафував 20 банків за порушення платіжної дисципліни на 255,5 млн

У першому кварталі 2023 року Національний банк оштрафував 20 українських банків на 255,5 млн грн за порушення платіжної дисципліни. Про це у відповідь на офіційний запит Мінфіну повідомив Національний банк.

У першому кварталі 2023 року Національний банк оштрафував 20 українських банків на 255,5 млн грн за порушення платіжної дисципліни.
Фото: bank.gov.ua

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Там уточнили, що рішення про штрафування ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ.

Обсяги 3-місячного штрафування 2023 року перевищили розміри санкцій минулих років.

Національний банк повідомив «Мінфіну» про таку динаміку штрафування за порушення платіжних правил:

  • 2021 рік — 13,8 млн грн, 8 банків;
  • 2022 рік — 175,6 млн грн, 25 банків;
  • І кв. 2023 року — 255,5 млн грн, 20 банків.

Назви банків-порушників платіжної дисципліни НБУ не оприлюднив. А в соцмережах сплив лише один із них: у відповіді регулятора на депутатський запит серед порушників називається Райффайзен Банк і сума виписаного йому штрафу — одразу на 27,5 млн грн.

Різке зростання фінансових покарань пояснили появою більшої кількості обмежень після початку повномасштабного вторгнення.

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«Одразу після початку війни Національний банк затвердив постанову № 18, яка містить пачку обмежень, у тому числі щодо здійснення платежів та видачі готівки з рахунків клієнтів. Якісь спрощувалися/скасовувалися, але більшість діє досі. Наприклад, фізособа не має права за кордоном витрачати з карткового рахунку понад 100 тис. грн або готівкою знімати з банківського рахунку в Україні понад 100 тис. грн на добу та ін. Думаю, що саме через появу більшої кількості обмежень на платіжному ринку збільшувалося і кількість порушень, за якими йшли штрафи — як 2022 року, так і 2023-го», — пояснив «Мінфіну» фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

«Мінфін» проаналізував ситуацію з цими та іншими штрафами в аналітичній статті «255,5 млн грн за порушення платіжної дисципліни: як і за що штрафують банкірів».

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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51210319
51210319
12 квітня 2023, 15:59
#
Нічого собі, як регулятор працює
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