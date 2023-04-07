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7 квітня 2023, 19:12 Читать на русском

Один із супутників Starlink вийшов з ладу та впав на Землю. Те саме може статися ще з 14 апаратами (відео)

Астрономом із Каліфорнії зняв на відео, як один із нових інтернет-супутників Starlink Ілона Маска сходить з орбіти, падає на Землю і згоряє в атмосфері. Про це повідомляє Daily Mail.

Астрономом із Каліфорнії зняв на відео, як один із нових інтернет-супутників Starlink Ілона Маска сходить з орбіти, падає на Землю і згоряє в атмосфері.
Фото: minprom.ua

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Пристрій є одним з апаратів SpaceX V2 Mini, найновішою моделлю, і, за словами Ілона Маска, має проблеми.

Астроном і астрофізик із Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан МакДауелл заявив журналістам, що цей супутник вийшов на орбіту лише минулого місяця.

«21 апарат запустили 27 лютого, і ціла купа з них мала проблеми, але тільки один упав, а решта утримується в підвішеному орбітальному стані, поки SpaceX вирішує, чи можна їх полагодити», — сказав він.

МакДауелл додав, що принаймні ще 14 супутників Starlink мають проблеми і готові вийти на пенсію.

Хоча Starlink V2 Mini є новими, Маск раніше повідомляв, що нові моделі «зазнають деяких проблем», які можуть змусити SpaceX залишити орбіту.

«У Starlink V2 багато нових технологій, тому, як і очікувалося, у нас виникли деякі проблеми», — написав мільярдер у Твіттері 22 березня.

Нагадаємо

Раніше «Міфнін» писав про те, що супутникова система Starlink запустила новий тариф Starlink Roam, що дозволяє використовувати термінал з будь-якої точки світу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Сергій Т
Сергій Т
7 квітня 2023, 21:23
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