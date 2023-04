Один із супутників Starlink вийшов з ладу та впав на Землю. Те саме може статися ще з 14 апаратами (відео)

► Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

Пристрій є одним з апаратів SpaceX V2 Mini, найновішою моделлю, і, за словами Ілона Маска, має проблеми.

Астроном і астрофізик із Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан МакДауелл заявив журналістам, що цей супутник вийшов на орбіту лише минулого місяця.

Just saw something break up in the atmosphere viewing NW from Salinas, CA

Saw a burst of bright objects which then went behind a cloud. Одна річ emerged which you can see in the (bad) video. Seems slower than a «shooting star»

1:50AM PDT

Anyone else see it? pic.twitter.com/QAf3CRrZDA