Астрономом із Каліфорнії зняв на відео, як один із нових інтернет-супутників Starlink Ілона Маска сходить з орбіти, падає на Землю і згоряє в атмосфері. Про це повідомляє Daily Mail.
Один із супутників Starlink вийшов з ладу та впав на Землю. Те саме може статися ще з 14 апаратами (відео)
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Пристрій є одним з апаратів SpaceX V2 Mini, найновішою моделлю, і, за словами Ілона Маска, має проблеми.
Астроном і астрофізик із Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан МакДауелл заявив журналістам, що цей супутник вийшов на орбіту лише минулого місяця.
Just saw something break up in the atmosphere viewing NW from Salinas, CA— Dann Cianca (@danncianca) April 3, 2023
Saw a burst of bright objects which then went behind a cloud. Одна річ emerged which you can see in the (bad) video. Seems slower than a «shooting star»
1:50AM PDT
Anyone else see it? pic.twitter.com/QAf3CRrZDA
«21 апарат запустили 27 лютого, і ціла купа з них мала проблеми, але тільки один упав, а решта утримується в підвішеному орбітальному стані, поки SpaceX вирішує, чи можна їх полагодити», — сказав він.
МакДауелл додав, що принаймні ще 14 супутників Starlink мають проблеми і готові вийти на пенсію.
Хоча Starlink V2 Mini є новими, Маск раніше повідомляв, що нові моделі «зазнають деяких проблем», які можуть змусити SpaceX залишити орбіту.
«У Starlink V2 багато нових технологій, тому, як і очікувалося, у нас виникли деякі проблеми», — написав мільярдер у Твіттері 22 березня.
Нагадаємо
Раніше «Міфнін» писав про те, що супутникова система Starlink запустила новий тариф Starlink Roam, що дозволяє використовувати термінал з будь-якої точки світу.
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