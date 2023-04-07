Один із супутників Starlink вийшов з ладу та впав на Землю. Те саме може статися ще з 14 апаратами (відео)

Астрономом із Каліфорнії зняв на відео, як один із нових інтернет-супутників Starlink Ілона Маска сходить з орбіти, падає на Землю і згоряє в атмосфері. Про це повідомляє Daily Mail.

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Пристрій є одним з апаратів SpaceX V2 Mini, найновішою моделлю, і, за словами Ілона Маска, має проблеми.

Астроном і астрофізик із Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан МакДауелл заявив журналістам, що цей супутник вийшов на орбіту лише минулого місяця.

Just saw something break up in the atmosphere viewing NW from Salinas, CA

Saw a burst of bright objects which then went behind a cloud. Одна річ emerged which you can see in the (bad) video. Seems slower than a «shooting star»

1:50AM PDT

Anyone else see it? pic.twitter.com/QAf3CRrZDA — Dann Cianca (@danncianca) April 3, 2023

«21 апарат запустили 27 лютого, і ціла купа з них мала проблеми, але тільки один упав, а решта утримується в підвішеному орбітальному стані, поки SpaceX вирішує, чи можна їх полагодити», — сказав він.

МакДауелл додав, що принаймні ще 14 супутників Starlink мають проблеми і готові вийти на пенсію.

Хоча Starlink V2 Mini є новими, Маск раніше повідомляв, що нові моделі «зазнають деяких проблем», які можуть змусити SpaceX залишити орбіту.

«У Starlink V2 багато нових технологій, тому, як і очікувалося, у нас виникли деякі проблеми», — написав мільярдер у Твіттері 22 березня.

Нагадаємо

Раніше «Міфнін» писав про те, що супутникова система Starlink запустила новий тариф Starlink Roam, що дозволяє використовувати термінал з будь-якої точки світу.