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18 березня 2023, 17:12 Читать на русском

Starlink запустила глобальний роумінг

Супутникова система Starlink запустила новий тариф Starlink Roam, який дозволяє використовувати термінал з будь-якої точки світу. Про це компанія SpaceX заявила в Twitter.

Супутникова система Starlink запустила новий тариф Starlink Roam, який дозволяє використовувати термінал з будь-якої точки світу.
Фото: SpaceX

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«Тепер Starlink пропонує можливість глобального роумінгу для клієнтів, які подорожують у місця, де з'єднання було ненадійним або зовсім недоступним», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що користувачі отримають «високошвидкісний інтернет з низькою затримкою у більшому радіусі». Фактично, система підключатиметься до більшої кількості супутників, що забезпечить безперервне з'єднання.

Читайте також: SpaceX обмежила використання Україною інтернету Starlink для дронів — Reuters

Ціна

Користування глобальним роумінгом обійдеться користувачам в $200 на місяць, що на $50 дорожче, ніж його регіональний аналог. Глобальний роумінг доступний лише з портативним обладнанням, вартість якого становить $599.

Але його не можна використовувати під час руху. Якщо ви хочете мати можливість користуватися Starlink у транспортному засобі, який знаходиться в русі, то потрібно придбати плаский високопродуктивний термінал (Flat High Performance Starlink) за $2 500.

Наразі тариф Starlink Roam доступний для замовлення та використання на окремих ринках. Карту покриття можна подивитися за цим посиланням.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Сергій Т
Сергій Т
18 березня 2023, 18:35
#
Ще також можна придбати: Неотслеживаемый блок NS9 Star Pass (векторные кристаллы и пломбы Империи на месте).
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