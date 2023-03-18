Starlink запустила глобальний роумінг

Супутникова система Starlink запустила новий тариф Starlink Roam, який дозволяє використовувати термінал з будь-якої точки світу. Про це компанія SpaceX заявила в Twitter .

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«Тепер Starlink пропонує можливість глобального роумінгу для клієнтів, які подорожують у місця, де з'єднання було ненадійним або зовсім недоступним», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що користувачі отримають «високошвидкісний інтернет з низькою затримкою у більшому радіусі». Фактично, система підключатиметься до більшої кількості супутників, що забезпечить безперервне з'єднання.

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Ціна

Користування глобальним роумінгом обійдеться користувачам в $200 на місяць, що на $50 дорожче, ніж його регіональний аналог. Глобальний роумінг доступний лише з портативним обладнанням, вартість якого становить $599.

Але його не можна використовувати під час руху. Якщо ви хочете мати можливість користуватися Starlink у транспортному засобі, який знаходиться в русі, то потрібно придбати плаский високопродуктивний термінал (Flat High Performance Starlink) за $2 500.

Наразі тариф Starlink Roam доступний для замовлення та використання на окремих ринках. Карту покриття можна подивитися за цим посиланням.