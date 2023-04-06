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6 квітня 2023, 14:08 Читать на русском

Ринок праці в Україні стабілізувався. Кількість нових вакансій зростає — Опендатабот

За рік від початку повномасштабної війни відбулася стабілізація ринку праці: кількість нових вакансій стабільно зростає місяць до місяця. Зокрема, у березні до лютого кількість активних пропозицій роботи зросла на 14%. Водночас це ще менше, ніж до російського вторгнення — в 1,4 раза. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

За рік від початку повномасштабної війни відбулася стабілізація ринку праці: кількість нових вакансій стабільно зростає місяць до місяця.
Фото: loda.gov.ua

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Загалом у березні на платформі Work.ua було розміщено 75,5 тис. вакансій.

Найбільший приріст зафіксовано на:

  • Миколаївщині (+32%),
  • Черкащині (+23%),
  • Одещині (+22%).

Пожвавішала бізнес-активність й на деокупованій Херсонщині: +21% вакансій за місяць.

Після спаду у лютому, на початку весни кількість нових та оновлених резюме за місяць збільшилась на 7% — до 431 тисячі. Найбільш активно українці шукають роботу на Київщині, у Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Дистанційна робота все ще залишається на другому місці за затребуваністю.

Жінки також активніше шукають нову роботу: кількість нових резюме від жінок в 1,4 раза більша за кількість нових оголошень про пошук роботи від чоловіків. Варто зазначити, що кожне друге нове резюме у березні — від фахівців без досвіду роботи (54%).

Читайте також: Українці за рік скоротили борги за мікрокредитами на 5 мільярдів — Опендатабот

ІТ-сектор

Криза в українському ІТ-секторі продовжується, проте роботодавці починають проявляти більшу активність.

За даними сервісу з пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni, у березні компанії опублікували 15 тис. вакансій. Це на 1,5 тис. більше, ніж у лютому, але все ще менше, ніж наприкінці 2022 року.

Також зросла й кількість активованих кандидатів — до 24 тисяч проти 21 тисячі у лютому.

Зазначається, що айтівці активно шукають роботу: у березні було майже 327 тисяч відгуків на вакансії. Це черговий рекорд, адже останній найбільший показник — 290 тисяч — було зафіксовано у січні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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