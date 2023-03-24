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24 березня 2023, 13:04 Читать на русском

Українці за рік скоротили борги за мікрокредитами на 5 мільярдів — Опендатабот

У 2022 році борг українців за мікрокредитами зменшився на 5 млрд грн — до 8,05 млрд грн. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

У 2022 році борг українців за мікрокредитами зменшився на 5 млрд грн — до 8,05 млрд грн.
Фото: slovoidilo.ua

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Більш ніж половина від загальної суми, на яку зменшився борг українців перед мікрофінансовими організаціями (МФО), припадає на друге півріччя — 3,4 млрд грн або ж 67%.

У 2022 році МФО видали майже утричі меншу суму позик. З 65,1 млрд грн у 2021 році загальна сума нових виданих мікрокредитів скоротилася до 23,9 млрд грн.

Водночас середня сума кредиту за 2022 рік майже не змінилась та становила 4439 грн, що на 3% менше, аніж у 2021 році.

Загалом торік було укладено 5,3 млн кредитних договорів. В середньому, за місяць українці брали майже пів мільйона мікропозик. Для порівняння, у 2021 в середньому укладалося 1,1 млн договорів на місяць.

Попри те, що загальна заборгованість зменшується, кількість мікропозик знову почала рости на кінець року, у четвертому кварталі. Тоді було зафіксовано на 30% більше нових договорів та удвічі більша сума виданих коштів у порівнянні з третім кварталом. Зросла також середня сума кредиту — з 3,5 тис. грн до 4,1 тис. грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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