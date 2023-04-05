Глава JPMorgan передбачив наслідки на довгі роки через банківську кризу

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон вважає, що банківська криза в США ще не закінчилася, і навіть коли вона залишиться позаду, її наслідки будуть відчуватися ще довгі роки. Про це глава банку повідомив у щорічному листі до акціонерів JPMorgan, пише CNBC.

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Що говорить Даймон На думку глави JPMorgan, ймовірність рецесії в економіці зросла. При цьому він уточнив, що поточна криза не схожа на глобальну фінансову кризу, яка спостерігалася 15 років тому. «Важливо те, що нещодавні події не схожі на те, що сталося під час світової фінансової кризи 2008 року, проте незрозуміло, коли нинішня криза закінчиться», — написав Даймон. Банківська криза

Банківські проблеми в США почалися з краху Silicon Valley Bank, який було закрито регулюючими органами 10 березня — після того, як вкладники вивели із банку десятки мільярдів доларів. SVB обслуговував в основному технологічні стартапи та інвесторів, які їх фінансують. Каліфорнійський банк став найбільшим банкрутом у банківському секторі США з часів економічної кризи 2008 року. До банкрутства він займав 16-те місце за активами країни. Також у березні закрилися ще два банки із США — Signature Bank та Silvergate Bank. Чи загрожує ринкам США нова банківська криза

На тлі краху відразу трьох американських фінансових організацій загострилися проблеми одного з найбільших банків Швейцарії Credit Suisse. 19 березня стало відомо, що швейцарський банк UBS поглинув конкурента Credit Suisse. Раніше в JPMorgan заявляли, що ті труднощі, які виникли у Credit Suisse після банкрутства американського банку Silicon Valley Bank, лише початок епідемії, що охопила світовий банківський сектор.