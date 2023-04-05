Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон вважає, що банківська криза в США ще не закінчилася, і навіть коли вона залишиться позаду, її наслідки будуть відчуватися ще довгі роки. Про це глава банку повідомив у щорічному листі до акціонерів JPMorgan, пише CNBC.
Глава JPMorgan передбачив наслідки на довгі роки через банківську кризу
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Що говорить Даймон
На думку глави JPMorgan, ймовірність рецесії в економіці зросла. При цьому він уточнив, що поточна криза не схожа на глобальну фінансову кризу, яка спостерігалася 15 років тому.
«Важливо те, що нещодавні події не схожі на те, що сталося під час світової фінансової кризи 2008 року, проте незрозуміло, коли нинішня криза закінчиться», — написав Даймон.
Банківська криза
Банківські проблеми в США почалися з краху Silicon Valley Bank, який було закрито регулюючими органами 10 березня — після того, як вкладники вивели із банку десятки мільярдів доларів.
SVB обслуговував в основному технологічні стартапи та інвесторів, які їх фінансують. Каліфорнійський банк став найбільшим банкрутом у банківському секторі США з часів економічної кризи 2008 року. До банкрутства він займав 16-те місце за активами країни. Також у березні закрилися ще два банки із США — Signature Bank та Silvergate Bank.
На тлі краху відразу трьох американських фінансових організацій загострилися проблеми одного з найбільших банків Швейцарії Credit Suisse. 19 березня стало відомо, що швейцарський банк UBS поглинув конкурента Credit Suisse. Раніше в JPMorgan заявляли, що ті труднощі, які виникли у Credit Suisse після банкрутства американського банку Silicon Valley Bank, лише початок епідемії, що охопила світовий банківський сектор.
Наступною жертвою відтоку депозитів після краху SVB міг стати ще один американський регіональний банк — First Republic Bank. Однак JPMorgan та ще десять великих банків розмістили депозити на $30 млрд у First Republic Bank, щоб повернути до фінансової організації довіру вкладників. Зокрема, JPMorgan, Bank of America, Citigroup та Wells Fargo виділили по $5 млрд кожен. Розміщення коштів дозволило банку продовжувати обслуговувати клієнтів.
Даймон про ризики
Ризики, які призвели до поточної кризи, «ховалися у всіх на очах», написав Даймон, пославшись на зростання відсоткових ставок у США та рівень незастрахованих депозитів у Silicon Valley Bank.
На його думку, стрес для фінансового сектора, викликаний банкрутством банків у США минулого місяця, як і раніше, є загрозою, його слід усувати шляхом переосмислення процесу регулювання. Будь-які нові правила у відповідь на останні події повинні бути продуманими, включаючи більш чіткі правила роботи з банкрутами, що збанкрутували.
«Недавні банкрутства Silicon Valley Bank у США та Credit Suisse у Європі, а також пов'язаний із цим стрес у банківській системі підкреслюють, що простого задоволення нормативних вимог регуляторів недостатньо. Ризиків багато, і управління цими ризиками вимагає постійного та пильного спостереження за розвитком світу», — вважає голова банку.
Після краху Silicon Valley Bank у березні багато вкладників почали переводити депозити з регіональних банків у великі банки, проте, на думку Даймона, це не означає, що великі банки виграли від кризи.
«Будь-яка криза, яка завдає шкоди довірі американців до своїх банків, завдає шкоди всім банкам — факт, який був відомий ще до цієї кризи. Хоча це правда, що поточна банківська криза „принесла вигоди“ більшим банкам через приплив депозитів, які вони отримали від дрібніших установ, уявлення про те, що цей крах пішов на користь, абсурдне», — написав Даймон.
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https://minfin.com.ua/blogs/bonv/170642/