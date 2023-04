Глава JPMorgan передбачив наслідки на довгі роки через банківську кризу

Наступною жертвою відтоку депозитів після краху SVB міг стати ще один американський регіональний банк — First Republic Bank. Однак JPMorgan та ще десять великих банків розмістили депозити на $30 млрд у First Republic Bank, щоб повернути до фінансової організації довіру вкладників. Зокрема, JPMorgan, Bank of America, Citigroup та Wells Fargo виділили по $5 млрд кожен. Розміщення коштів дозволило банку продовжувати обслуговувати клієнтів.

Даймон про ризики Ризики, які призвели до поточної кризи, «ховалися у всіх на очах», написав Даймон, пославшись на зростання відсоткових ставок у США та рівень незастрахованих депозитів у Silicon Valley Bank. На його думку, стрес для фінансового сектора, викликаний банкрутством банків у США минулого місяця, як і раніше, є загрозою, його слід усувати шляхом переосмислення процесу регулювання. Будь-які нові правила у відповідь на останні події повинні бути продуманими, включаючи більш чіткі правила роботи з банкрутами, що збанкрутували.

«Недавні банкрутства Silicon Valley Bank у США та Credit Suisse у Європі, а також пов'язаний із цим стрес у банківській системі підкреслюють, що простого задоволення нормативних вимог регуляторів недостатньо. Ризиків багато, і управління цими ризиками вимагає постійного та пильного спостереження за розвитком світу», — вважає голова банку.