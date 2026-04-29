Іранський ріал обвалився до історичного дна: 1 долар коштує 1,8 мільйона

Національна валюта Ірану зазнала безпрецедентного краху, опустившись до найнижчого показника за всю історію спостережень. Знецінення досягло таких масштабів, що в еквіваленті до американської валюти один ріал математично дорівнює нулю. Головними драйверами економічного шоку стали воєнні дії, блокада Ормузької протоки та критичне скорочення експортних надходжень.

Масштаб девальвації

Курс національної валюти Ісламської Республіки встановив абсолютний антирекорд на валютному ринку. За один долар США тепер дають 1 800 000 іранських ріалів. Такий рівень падіння призвів до того, що на графіках та в системах міжнародних фінансових платформ вартість одиниці іранських грошей відображається як 0,00 долара — дріб просто не вміщується у стандартні фінансові калькулятори.

Причини фінансового колапсу

Стрімка втрата вартості є прямим наслідком геополітичної та військової кризи в регіоні. Економіка країни опинилася під екстремальним тиском через активні бойові дії та фізичне перекриття Ормузької протоки — ключової логістичної артерії для міжнародної торгівлі. Заморожування судноплавства спровокувало різке падіння доходів від продажу сировини за кордон, позбавивши державний бюджет необхідних валютних резервів, якими центробанк міг би підтримувати курс ріала.

Гіперінфляція та друк нових банкнот

Згідно з останніми макроекономічними розрахунками, з 2020 року національна грошова одиниця Ірану втратила близько 800% своєї вартості. За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), до кінця 2026 року загальна інфляція в країні може сягнути 69%, що стане найвищим показником з часів Другої світової війни (у 1940-х роках цей рівень перевищував 96%). Офіційна статистика також фіксує, що продовольча інфляція на базові продукти вже перетнула позначку в 100%. Аби впоратися з наслідками девальвації на готівковому ринку, уряд був змушений ввести в обіг нові банкноти номіналом 10 мільйонів ріалів.

