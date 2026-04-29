Чому споживачі вдвічі частіше довіряють вибір товарів ШІ, а не пошуковикам

Споживачі масово відмовляються від класичного шопінгу, делегуючи алгоритмам штучного інтелекту процеси порівняння та перевірки доцільності придбання товарів. Генеративний пошук стає критичним фактором для видимості брендів, а успішна інтеграція цих технологій перетворюється на ключовий орієнтир для інвесторів при оцінці технологічного сектору та ритейлу. Про це повідомляє аналітична платформа Similarweb.

Нова парадигма споживчого вибору

Сучасні покупці все частіше відмовляються від традиційного самостійного пошуку в інтернеті. Замість цього вони доручають алгоритмам складні завдання: аналіз технічних характеристик, зіставлення цін та підтвердження раціональності самої покупки. Нейромережі фактично перетворилися на останню інстанцію, яка допомагає споживачу прийняти фінальне рішення перед тим, як витратити власні кошти.

Сигнал для бізнесу та фондового ринку

У звіті наголошується, що класичні маркетингові інструменти частково втрачають свою ефективність, адже видимість торговельних марок тепер прямо залежить від алгоритмів генеративного пошуку. Компанії, які вже сьогодні здатні адаптувати свої стратегії та ефективно впровадити ці технологічні рішення, здобувають суттєву конкурентну перевагу.

Аналітики підкреслюють, що здатність бізнесу інтегруватися в «ШІ-екосистему» є не просто трендом, а чітким сигналом для інвесторів. Фондові гравці використовують цей критерій як основний маркер при формуванні довгострокових позицій та оцінці життєздатності компаній у роздрібній торгівлі й технологічному секторі.

Монополізація воронки продажів та висока конверсія

Згідно з розширеними даними Similarweb із суміжного галузевого звіту «Generative AI Brand Visibility Index 2026», штучний інтелект фундаментально перекроїв шлях клієнта, фактично монополізувавши верхню частину воронки продажів. Класичні пошукові системи втрачають свої позиції на етапі дослідження та оцінки пропозицій.

Ключові макропоказники нової споживчої поведінки демонструють такі зміни:

Перевага на стадії вибору: на етапах початкового знайомства з товаром та його оцінки споживачі звертаються до нейромереж вдвічі частіше, ніж до традиційних пошуковиків. Останнім залишилася переважно фінальна транзакційна функція — пошук конкретного магазину для оформлення вже обраного товару.

Ізольованість трафіку: з січня 2025 по січень 2026 року загальна кількість візитів на ШІ-платформи зросла на 28,6%, однак рівень переходів за зовнішніми посиланнями на інші сайти залишився практично незмінним. Це свідчить про те, що клієнти отримують вичерпні відповіді та формують фінальний шорт-лист брендів безпосередньо у діалозі з алгоритмом.

Аномальна конверсія: покупці, які все ж приходять на сторінки ритейлерів за прямою рекомендацією штучного інтелекту, мають безпрецедентний рівень наміру. Їхня конверсія у покупку становить 7% (проти звичайних 5% із пошукових систем).

Споживачі масово довіряють нейромережам вибір товарів та порівняння цін. Як генеративний пошук трансформує ритейл та впливає на інвестиційні оцінки компаній.