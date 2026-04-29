Фармацевтичний гігант Chiesi купує KalVista за $1,9 мільярда: акції зросли на 38%

Акції KalVista Pharmaceuticals у середу, 29 квітня, зросли на 38% після оголошення про її поглинання італійською групою Chiesi. Компанія погодилася викупити всі акції американської KalVista по $27 за штуку готівкою, що оцінює угоду приблизно у $1,9 млрд. Про це повідомляє Investing.

Деталі

Запропонована вартість акцій включає премію у розмірі 36% до середньозваженої ціни паперів KalVista за останні 30 днів станом на 28 квітня. До оголошення угоди, у понеділок, акції закрилися на позначці $19,24.

Згідно з умовами угоди, Chiesi розпочне тендерну пропозицію щодо придбання всіх акцій KalVista, що перебувають в обігу. Угода була одноголосно схвалена радами директорів обох компаній і, як очікується, буде завершена у третьому кварталі 2026 року за умови дотримання звичайних умов закриття, включаючи отримання схвалень регуляторних органів та тендер на придбання щонайменше більшості акцій, що перебувають в обігу.

Стратегічна цінність: препарат EKTERLY

Головним активом KalVista є препарат EKTERLY (себетралстат) — перша таблетована терапія «за потреби» для лікування нападів спадкового ангіоневротичного набряку у дорослих і підлітків від 12 років. Його вже схвалено у США, ЄС, Великій Британії та Японії.

Після запуску в США у липні 2025 року продажі себетралстату за підсумками того ж року склали $49 мільйонів. Наразі тривають дослідження щодо застосування препарату для лікування дітей віком від 2 до 11 років.

Найбільша інвестиція в історії Chiesi

Ця покупка є найбільшою в історії Chiesi за вартістю. Вона безпосередньо підтримує стратегічну мету компанії — досягти річного виторгу у 6 млрд євро до 2030 року, паралельно розширюючи комерційну присутність на ринку Сполучених Штатів.