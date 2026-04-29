У середу, 29 квітня, на українських АЗС спостерігається різноспрямована динаміка цін. Більшість видів пального дещо подешевшали, тоді як популярний бензин А-95, навпаки, подорожчав. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
29 квітня 2026, 16:14
Ціни на пальне 29 квітня: газ і А-92 дешевшають, А-95 дорожчає
Як змінилися цінники на АЗС
Середня вартість пального в Україні наразі становить:
- Бензин А-95 преміум — ціна знизилася на 1 копійку та закріпилася на позначці 76,27 грн/л.
- Бензин А-95 став єдиним видом пального, що продемонстрував зростання, подорожчавши на 1 копійку до 72,44 грн/л.
- Бензин А-92 подешевшав на 3 копійки, тепер літр у середньому коштує 67,21 грн.
- Дизельне пальне залишається найстабільнішим у ціні, його вартість не змінилася і становить 88,07 грн/л.
- Автогаз подешевшав на 4 копійки до 48,80 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
