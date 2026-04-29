Міжнародний реєстр збитків відкриває п’ять нових категорій заяв для бізнесу та держави

З 29 квітня 2026 року представники бізнесу та державних органів можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Йдеться про запуск п’яти нових категорій, що охоплюють пошкодження або знищення критичної та некритичної інфраструктури, а також втрату, пошкодження чи знищення активів. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Хто може подати заяву

Подання заяв доступне через портал «Дія» для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми чи форми власності, включно з державними та комунальними підприємствами. Окремі категорії також передбачені для держави Україна, органів влади, державних установ, органів місцевого самоврядування, громад і муніципалітетів.

У категоріях, що стосуються пошкодження або знищення інфраструктури, можна заявляти про відшкодування вартості зруйнованого або пошкодженого майна, а також витрат на його ремонт чи відновлення.

Окрема категорія щодо втрати активів охоплює не лише самі активи, а й упущений прибуток або повну втрату бізнесу внаслідок їх знищення чи втрати.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра наголосила, що цей крок є фундаментом для створення міжнародної доказової бази, на основі якої в майбутньому виплачуватимуться компенсації.

Контекст

Міжнародний реєстр збитків об'єднує 44 держави та Європейський Союз. У грудні 2025 року було підписано Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії, яка розглядатиме заяви та визначатиме розмір відшкодування. Станом на зараз до реєстру вже надійшло близько 150 тисяч заяв.

Україна разом із партнерами також працює над створенням компенсаційного фонду, який здійснюватиме виплати на основі рішень комісії за принципом, що фінансову відповідальність за завдані збитки несе рф.