В НБУ оцінили втрати України від війни з Росією

Прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури України через повномасштабне вторгнення ЗС РФ зараз оцінюються майже в $140 мільярдів. Про це заявив в інтерв'ю виданню «Obserwator Finansowy» заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

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Втрати України

За його словами, сума $140 мільярдів — 2/3 від довоєнного внутрішнього валового продукту (ВВП) України. Він також зазначив, що через війну з країни були змушені виїхати 8 мільйонів громадян, що становить понад 20% населення до повномасштабного вторгнення.

«Це драматичні цифри, але економіка все ще жива. Ми бачимо деяку адаптацію економіки до нових умов і фактично цього року очікуємо, що в нас буде хоч якесь невелике, але повільне зростання ВВП на 0,3%», — зазначив Ніколайчук.

Він також додав, що за оцінками НБУ, скорочення ВВП України за 2022 рік склало 30%. Такий результат свідчить про те, що бізнес, влада та український народ швидко пристосувалися до нових умов.

«Але, звичайно, результати були б ще кращими, але, на жаль, у четвертому кварталі Україна зіткнулася з безперервними терористичними атаками з боку Росії на нашу енергетичну інфраструктуру, що також стало додатковим тягарем для нашої економіки», — наголосив він.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», попри складну ситуацію деякі аналітики очікують зростання ВВП України у 2023 році.

Найбільш оптимістичний прогноз зростання ВВП у 5,5% очікує Sense Bank, найгірший показник щодо зниження ВВП — від Oxford Economics -4,6%.

Міністерство економіки України переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши прогноз зростання ВВП з 3,2% до 1%.

Аналітики ICU очікують низького економічного зростання в Україні у 2023 році. Очікується, що ВВП України може зрости на 2%, а реальний ВВП буде на рівні 70−72% до 2022 року.