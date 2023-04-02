Попри складну ситуацію, деякі аналітики очікують зростання ВВП України у 2023 році — Южаніна

Попри складну ситуацію деякі аналітики очікують зростання ВВП України у 2023 році. Про це написала в телеграм-каналі колишня очільниця Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

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Очікування аналітиків

За її словами, найбільш оптимістичний прогноз зростання ВВП у 5,5% очікує Sense Bank, найгірший показник щодо зниження ВВП — від Oxford Economics -4,6%.

«Міністерство економіки України переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши прогноз зростання ВВП з 3,2% до 1%, насамперед через припущення, що воєнні дії не завершаться в середині року, а триватимуть „майже цілий рік“», — зазначила Южаніна.

За словами Южаніної, аналітики ICU очікують низького економічного зростання в Україні у 2023 році, що пов'язано в першу чергу з такими факторами, як інтенсивність війни, доступність зернового коридору та ризиками ушкодження енергетичної інфраструктури.

Очікується, що ВВП України може зрости на 2%, а реальний ВВП буде на рівні 70−72% до 2022 року.

Аналітики пояснюють такий розкид оцінок дефіцитом даних з боку Держстату.

Перешкоди для відновлення

Южаніна зазначає, що ключовими перешкодами для відновлення у 2023 році є низька стійкість енергетичної інфраструктури в зв'язку зі спробами Росії зруйнувати її ключові елементи.

«Також одним із викликів є зниження виробництва сільськогосподарської продукції внаслідок проблем з фінансуванням та низьких цін на продукцію. Це може призвести до зниження посівних площ та обсягів використання добрив, що, своєю чергою, може зменшити врожай зернових та олійних на 15−20%», — написала вона.

Підсумовуючи, Южаніна зазначила, що зважаючи на ці фактори, ризики відновлення української економіки у 2023 році залишаються високими та вимагають нагального прийняття належних заходів щодо зміцнення енергетичної інфраструктури та підтримки сільського господарства та інших критичних галузей.