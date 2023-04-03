З 1 квітня платити податки та комуналку можна електронними грошима

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Електронні гаманці

Документ передбачає, що рахунки електронних гаманців, де зберігаються електронні гроші, прирівнюються до рахунків банків.

Також електронними грошима можна буде сплачувати податки та платити за комунальні послуги (за умови, що постачальник послуг буде готовий прийняти такий платіж).

На час війни обіг електронних грошей в Україні обмежений, тому вищенаведені норми почнуть діяти після скасування воєнного стану.

Нагадаємо

Законопроєкт № 4366 був зареєстрований у парламенті 12 листопада 2020 року. 16 серпня 2022 року цей проєкт закону було ухвалено у першому читанні, а 12 січня 2023 року — в цілому.

Електронні гроші (не плутати з криптовалютами) — це одиниці вартості, спеціальні записи, які зберігаються на електронному носії, та в обмін на які можуть надаватися товари чи послуги.

Тобто це грошове зобов’язання юридичної особи (банку), яка випускає такі гроші. Зберігаються електронні гроші у спеціальних електронних гаманцях.

Право випускати електронні гроші в Україні мають шість банків: