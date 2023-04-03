З 1 квітня набув чинності закон (законопроєкт №4366) «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо платіжних послуг», який передбачає легалізацію в Україні розрахунків електронними грошима.
З 1 квітня платити податки та комуналку можна електронними грошима
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Електронні гаманці
Документ передбачає, що рахунки електронних гаманців, де зберігаються електронні гроші, прирівнюються до рахунків банків.
Також електронними грошима можна буде сплачувати податки та платити за комунальні послуги (за умови, що постачальник послуг буде готовий прийняти такий платіж).
На час війни обіг електронних грошей в Україні обмежений, тому вищенаведені норми почнуть діяти після скасування воєнного стану.
Нагадаємо
Законопроєкт № 4366 був зареєстрований у парламенті 12 листопада 2020 року. 16 серпня 2022 року цей проєкт закону було ухвалено у першому читанні, а 12 січня 2023 року — в цілому.
Електронні гроші (не плутати з криптовалютами) — це одиниці вартості, спеціальні записи, які зберігаються на електронному носії, та в обмін на які можуть надаватися товари чи послуги.
Тобто це грошове зобов’язання юридичної особи (банку), яка випускає такі гроші. Зберігаються електронні гроші у спеціальних електронних гаманцях.
Право випускати електронні гроші в Україні мають шість банків:
- Sense Bank (електронні гроші Alfa Money, а платіжні системи, через які здійснюються операції з ними — MasterCard та Visa);
- МТБ Банк (електронні гроші XPay, а платіжні системи, через які здійснюються операції з ними — MasterCard та Visa);
- ТАСкомбанк (електронні гроші «Максі»);
- Райффайзен Банк (операції з електронними грошима здійснюються через платіжні системи MasterCard та Visa);
- Банк «Восток» (операції з електронними грошима здійснюються через платіжну систему «Простір»);
- Укргазбанк (операції з електронними грошима здійснюються через платіжну систему «Простір»).
Коментарі - 4
Тут звʼязок не більший ніж з електронними комунікаціями та електронно-променевою трубкою в телевізорі чи осцилографі.
Електроні гроші це рахунок в EasyPay чи на кріптобіржі Куна. До слова остання здається навіть і не зареєстрована як того вимагає закон.