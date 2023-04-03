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3 квітня 2023, 10:42 Читать на русском

З 1 квітня платити податки та комуналку можна електронними грошима

З 1 квітня набув чинності закон (законопроєкт №4366) «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо платіжних послуг», який передбачає легалізацію в Україні розрахунків електронними грошима.

З 1 квітня набув чинності закон (законопроєкт №4366) «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо платіжних послуг», який передбачає легалізацію в Україні розрахунків електронними грошима.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЕлектронні гаманціДокумент передбачає, що рахунки електронних гаманців, де зберігаються електронні гроші, прирівнюються до рахунків банків.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Електронні гаманці

Документ передбачає, що рахунки електронних гаманців, де зберігаються електронні гроші, прирівнюються до рахунків банків.

Також електронними грошима можна буде сплачувати податки та платити за комунальні послуги (за умови, що постачальник послуг буде готовий прийняти такий платіж).

На час війни обіг електронних грошей в Україні обмежений, тому вищенаведені норми почнуть діяти після скасування воєнного стану.

Нагадаємо

Законопроєкт № 4366 був зареєстрований у парламенті 12 листопада 2020 року. 16 серпня 2022 року цей проєкт закону було ухвалено у першому читанні, а 12 січня 2023 року — в цілому.

Електронні гроші (не плутати з криптовалютами) — це одиниці вартості, спеціальні записи, які зберігаються на електронному носії, та в обмін на які можуть надаватися товари чи послуги.

Тобто це грошове зобов’язання юридичної особи (банку), яка випускає такі гроші. Зберігаються електронні гроші у спеціальних електронних гаманцях.

Право випускати електронні гроші в Україні мають шість банків:

  • Sense Bank (електронні гроші Alfa Money, а платіжні системи, через які здійснюються операції з ними — MasterCard та Visa);
  • МТБ Банк (електронні гроші XPay, а платіжні системи, через які здійснюються операції з ними — MasterCard та Visa);
  • ТАСкомбанк (електронні гроші «Максі»);
  • Райффайзен Банк (операції з електронними грошима здійснюються через платіжні системи MasterCard та Visa);
  • Банк «Восток» (операції з електронними грошима здійснюються через платіжну систему «Простір»);
  • Укргазбанк (операції з електронними грошима здійснюються через платіжну систему «Простір»).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
bonv
bonv
3 квітня 2023, 11:38
#
Після перемоги України над рашизмом!
+
+15
Три літри
Три літри
3 квітня 2023, 11:55
#
Судячи зі статті все це суто теоретично бо жодні популярні системи електронних грошей в ній не згадані.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
3 квітня 2023, 12:25
#
Возможно это начало закладывания фундамента под электронные гривни? при отсутствии бумажных.
+
+15
Три літри
Три літри
3 квітня 2023, 12:30
#
Електрона гривня яку вводить центральний банк — яким боком до електронних грошей на рахунках приватних компаній? Зараз гроші на твоєму рахунку в банку повністю електроні і зовсім не паперові.

Тут звʼязок не більший ніж з електронними комунікаціями та електронно-променевою трубкою в телевізорі чи осцилографі.

Електроні гроші це рахунок в EasyPay чи на кріптобіржі Куна. До слова остання здається навіть і не зареєстрована як того вимагає закон.
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