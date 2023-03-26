NASDAQ розпочала підготовку до запуску криптовалютних послуг

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Біржова група працює над створенням необхідної технічної інфраструктури та отриманням дозволів від регулюючих органів, розповів Айра Ауербах, голова NASDAQ Digital Assets — підрозділи, що займається цифровими активами.



Кастодіальні сервіси — це банківські послуги зі зберігання цінного майна, такого як акції, облігації, гроші, дорогоцінні метали та криптовалюти. Компанія, яка надає кастодіальні послуги, може пропонувати своїм клієнтам позики, валютні операції, розрахунки з операцій та багато іншого.



NASDAQ подала заявку до Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYSDFS) на оформлення відповідних документів для компанії, яка відповідатиме за криптовалютний бізнес. За словами Ауербаха, цей проєкт стане першим виходом біржового оператора на ринок криптовалют.



Спочатку компанія планує надавати послуги зі зберігання біткоїна та Ethereum. Потім пакет послуг буде розширено і в результаті буде включати виконання операцій для фінансових установ.



Раніше NASDAQ вже брала участь у криптовалютних проєктах. У травні 2022 року вона уклала партнерство із бразильською фірмою XP для створення біржі цифрових активів XTAGE.