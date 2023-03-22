ФРС США за підсумками дводенного засідання 21−22 березня підвищила ставку на 25 базисних пунктів — з 4,5−4,75% до 4,75−5% річних. Про це йдеться у пресрелізі Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC).
ФРС збільшила ставку на 0,25%. Як відреагував ринок
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Ставка зросла
Рішення ФРС підвищити ставку на 25 б.п. збіглося з очікуваннями ринку. Імовірність цієї події станом на 22 березня оцінювалася у 86,4%, згідно з інструментом FedWatch, який розраховує біржа CME на підставі ф'ючерсів на ставку.
Імовірність збереження ставки на колишньому рівні трейдери оцінювали у 13,6%, а варіант підвищення на 50 б.п. ринок не розглядав.
За підсумками наступного засідання у травні ринок із ймовірністю у 49,4% очікує підвищення ставки ще на 25 б.п. — До 5−5,25%. Можливість нульового зростання ставки оцінюється у 43,8%, зниження на 25 б.п. — У 6,8%.
Як відреагував ринок
- індекс S&P 500 зростає на 0,27% до 4013,7 пункту;
- індекс Dow Jones Industrial Average зростає на 0,193% до 32 603,96 пункту;
- індекс NASDAQ Composite на 0,48% — до 11 916,45 пункту.
Очікування аналітиків
56 із 64 економістів, яких опитав Reuters, у другому кварталі цього року прогнозують щонайменше ще одне підвищення ставки на 25 б.п.
За словами старшого стратега щодо США в Rabobank Філіпа Марея, якщо ФРС відмовиться від своєї місії з приборкання інфляції, то їй перестануть довіряти в цьому і довгострокові очікування інфляції відірвуться від таргету.
Зростання індексу споживчих цін (CPI) за підсумками лютого 2022 року сповільнилося з 6,5% до 6% у річному обчисленні. Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, у лютому становила 5,5% проти 6% у січні. Це збігалося із прогнозами аналітиків. Проте базова інфляція у місячному вираженні зросла сильніше, ніж очікувалося, — 0,5% замість 0,4%.
Ще в червні зростання у споживчому вираженні досягало рекордних з 1981 року 9,1% у річному вираженні. Але, незважаючи на ознаки уповільнення, інфляція, як і раніше, залишається значно вищою за цільовий рівень у 2%.
Нагадаємо
31 січня-1 лютого ставка також зросла на 25 б.п. — з 4,25−4,5% до 4,5−4,75%. За весь 2022 рік FOMC підвищував її сім разів — на 25 б.п. у березні, на 50 б.п. у травні та на 75 б.п. у червні, липні, вересні та листопаді, у грудні ставку підвищили на 50 б.п. Починаючи з березня 2022 року, ставка зросла в сукупності на 500 б.п.
До цього ставку не підвищували з 2018 року. Протягом двох років — з березня 2020 року до березня 2022 року — ставка перебувала на рівні 0−0,25% річних.
Коментарі - 2
а потом падает до 32 399,85 и болтается ниже 32 600…
А если вспомнить, что совсем недавно,
а точнее 8 марта индекс был выше 33 400
то этот сказочный рост имеет негативную тенденцию…