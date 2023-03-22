ФРС збільшила ставку на 0,25%. Як відреагував ринок

Ставка зросла

Рішення ФРС підвищити ставку на 25 б.п. збіглося з очікуваннями ринку. Імовірність цієї події станом на 22 березня оцінювалася у 86,4%, згідно з інструментом FedWatch, який розраховує біржа CME на підставі ф'ючерсів на ставку.

Імовірність збереження ставки на колишньому рівні трейдери оцінювали у 13,6%, а варіант підвищення на 50 б.п. ринок не розглядав.