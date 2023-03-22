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22 березня 2023, 21:08 Читать на русском

ФРС збільшила ставку на 0,25%. Як відреагував ринок

ФРС США за підсумками дводенного засідання 21−22 березня підвищила ставку на 25 базисних пунктів — з 4,5−4,75% до 4,75−5% річних. Про це йдеться у пресрелізі Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC).

ФРС США за підсумками дводенного засідання 21−22 березня підвищила ставку на 25 базисних пунктів — з 4,5−4,75% до 4,75−5% річних.
Фото: depositphotos

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Ставка зросла

Рішення ФРС підвищити ставку на 25 б.п. збіглося з очікуваннями ринку. Імовірність цієї події станом на 22 березня оцінювалася у 86,4%, згідно з інструментом FedWatch, який розраховує біржа CME на підставі ф'ючерсів на ставку.

Імовірність збереження ставки на колишньому рівні трейдери оцінювали у 13,6%, а варіант підвищення на 50 б.п. ринок не розглядав.

За підсумками наступного засідання у травні ринок із ймовірністю у 49,4% очікує підвищення ставки ще на 25 б.п. — До 5−5,25%. Можливість нульового зростання ставки оцінюється у 43,8%, зниження на 25 б.п. — У 6,8%.

Як відреагував ринок

  • індекс S&P 500 зростає на 0,27% до 4013,7 пункту;
  • індекс Dow Jones Industrial Average зростає на 0,193% до 32 603,96 пункту;
  • індекс NASDAQ Composite на 0,48% — до 11 916,45 пункту.

Очікування аналітиків

56 із 64 економістів, яких опитав Reuters, у другому кварталі цього року прогнозують щонайменше ще одне підвищення ставки на 25 б.п.

За словами старшого стратега щодо США в Rabobank Філіпа Марея, якщо ФРС відмовиться від своєї місії з приборкання інфляції, то їй перестануть довіряти в цьому і довгострокові очікування інфляції відірвуться від таргету.

Зростання індексу споживчих цін (CPI) за підсумками лютого 2022 року сповільнилося з 6,5% до 6% у річному обчисленні. Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, у лютому становила 5,5% проти 6% у січні. Це збігалося із прогнозами аналітиків. Проте базова інфляція у місячному вираженні зросла сильніше, ніж очікувалося, — 0,5% замість 0,4%.

Ще в червні зростання у споживчому вираженні досягало рекордних з 1981 року 9,1% у річному вираженні. Але, незважаючи на ознаки уповільнення, інфляція, як і раніше, залишається значно вищою за цільовий рівень у 2%.

Нагадаємо

31 січня-1 лютого ставка також зросла на 25 б.п. — з 4,25−4,5% до 4,5−4,75%. За весь 2022 рік FOMC підвищував її сім разів — на 25 б.п. у березні, на 50 б.п. у травні та на 75 б.п. у червні, липні, вересні та листопаді, у грудні ставку підвищили на 50 б.п. Починаючи з березня 2022 року, ставка зросла в сукупності на 500 б.п.

До цього ставку не підвищували з 2018 року. Протягом двох років — з березня 2020 року до березня 2022 року — ставка перебувала на рівні 0−0,25% річних.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Alik2021
Alik2021
22 березня 2023, 21:12
#
И только чудо — гривна укрепляется по отношению доллара
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 березня 2023, 21:21
#
«индекс Dow Jones Industrial Average растет на 0,193%, до 32 603,96 пункта»

а потом падает до 32 399,85 и болтается ниже 32 600…

А если вспомнить, что совсем недавно,
а точнее 8 марта индекс был выше 33 400
то этот сказочный рост имеет негативную тенденцию…
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