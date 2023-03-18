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18 березня 2023, 14:03 Читать на русском

США до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярда

США планують продовжувати масштабну гуманітарну й бюджетну підтримку України в умовах її протистояння у війні, розв’язаній РФ, та розраховують передати українській стороні $7,4 млрд допомоги до вересня. Про це заявила в п’ятницю під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Укрінформ.

США планують продовжувати масштабну гуманітарну й бюджетну підтримку України в умовах її протистояння у війні, розв’язаній РФ, та розраховують передати українській стороні $7,4 млрд допомоги до вересня.
Фото: freepik.com

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«Сполучені Штати після вторгнення (РФ — ред.) надали майже $2 млрд гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні та регіоні. І ми передали уряду України майже $15,5 млрд прямої бюджетної підтримки через механізми Світового банку. Ми плануємо надати додаткові $7,4 млрд до вересня», — зауважила представниця США.

Вона також закликала решту міжнародної спільноти продовжувати докладати зусиль на підтримку українців.

Томас-Грінфілд нагадала, що 15 лютого ООН оголосила про необхідність залучити $3,9 млрд для агентств і неурядових організацій для забезпечення гуманітарною допомогою людей в Україні, а також $1,7 млрд для підтримки країн, які приймають мільйони українських біженців.

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За її словами, необхідно йти далі.

«Просто фінансування недостатньо. Члени Ради Безпеки мають надалі наполягати на безперешкодному гуманітарному доступі на всій території Україні, як минулого місяця це зробила 141 держава-член», — наголосила вона.

Глава місії США при ООН також підкреслила необхідність припинити атаки РФ по цивільному населенню й критичній інфраструктурі України, які, в тому числі, перешкоджають доставці гуманітарної допомоги в тимчасово окуповані регіони України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Rubi0
Rubi0
18 березня 2023, 18:42
#
Нам надо 5−7 млрд каждый месяц по плану бюджета, а не 7 за пол года
+
0
irakez
irakez
18 березня 2023, 20:05
#
Вони бачать, як наш мінфін не дуже сильно старається залучити долари на внутрішньому ринку, і значить, що не сильно вони нашому уряду і потрібні
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