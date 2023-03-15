Криптотрейдинг без емоцій, або як працюють торгові боти

Торгові боти — популярний та ефективний інструмент у криптотрейдингу. Він автоматизує процес торгівлі та зводить до мінімуму втручання з боку інвестора. На прикладі торгової платформи Bitsgap ми розповімо, як працюють такі боти та в чому їх переваги.

Криптовалюти дають безліч можливостей для заробітку. Хтось купує монети та утримує, сподіваючись на багаторазове зростання (холдинг). Хтось інвестує в обладнання та видобуває їх за допомогою обчислювальних потужностей (майнінг). Хтось купує і позичає під відсоток (лендінг). Є й інші варіанти.

Але одним із найпопулярніших був і залишається трейдинг — торгівля криптовалютами у реальному часі. Трейдерів приваблює висока волатильність цього ринку, яка дає можливість отримати набагато більший прибуток, порівнюючи з іншими торговими активами (хоча, вона ж несе і підвищені ризики, про які також варто пам'ятати). Але трейдинг — складна та багато в чому рутинна робота. Для того, щоб її полегшити, існують спеціальні торгові боти.

Що таке «торгові боти» і як вони працюють

Торговий бот — програма, яка цілодобово стежить за ринком і автоматично укладає угоди від імені користувача, або просто рекомендує йому це зробити. Вона моніторить ринок і сама приймає рішення, коли до нього входити та виходити, виходячи з того, як вона налаштована. Інакше кажучи, це підключений до терміналу софт, який автоматизує роботу з ринком і перебирає на себе більшу частину рутинної роботи трейдера. Мета бота та ж, що й у будь-якого трейдера, — купити подешевшу крипту та продати якомога дорожче.

Ботів, які використовуються в криптотрейдингу, можна розділити на два основних види:

Ті, що слідкують, — відстежують ринок і дають рекомендації щодо відкриття/закриття угод. Самі угоди при цьому укладає трейдер на власний розсуд.

Автоматичні — програми, які діють повністю автономно. Вони самостійно відкривають та закривають угоди, без участі трейдера.

І ті, й інші можуть бути як простим у використанні софтом із мінімальним набором налаштувань, так і сучаснішими програмами з гнучкими налаштуваннями. Останні більше підходять для досвідчених трейдерів, які зможуть «підігнати» їх під свої стратегії.

Ось як працює простий торговий бот, який використовує сіткову торгову стратегію. Наприклад, трейдер налаштовує його так, щоб той встановив ордери на купівлю Litecoin через кожні $5 нижче за його поточну ціну, а ордери на продаж — через кожні $5 вище за неї. Тобто створюється сітка з ордерів із поступово зростаючою або падаючою ціною. Програма автоматично купуватиме монету щоразу, коли її ціна впаде до потрібного рівня, і продаватиме, якщо вона зросте. Тобто візьме на себе рутинну роботу з розміщення ордерів за вказаними цінами, позбавивши її трейдера.

Алгоритм може бути й набагато складнішим. Розумні боти при виставленні ордерів можуть враховувати десятки факторів: індикатори, дані ринку за період, зміни курсу валюти та інші умови.

Наприклад, торговий GRID-бот від платформи Bitsgap, заснований на популярній сітковій стратегії, легко налаштовується і може працювати за готовими перевіреними шаблонами, а може бути заточений і під стратегію користувача. Налаштовується валюта прибутку, сітка ордерів, Trailing, SL/TP та інші опції, щоб повністю контролювати свій заробіток.

DCA (Dollar-Cost-Averaging (DCA))-бот від Bitsgap працює за іншою стратегією — усереднення. Він дозволяє купувати монети на основі заданої суми інвестицій та тимчасових інтервалів протягом певного періоду, знижуючи таким чином вплив волатильності ринку. Стратегія відмінно показала себе на криптовалютних ринках завдяки їх передбачуваному циклічному характеру. DCA-бот від Bitsgap дозволяє розміщувати до 100 усереднених ордерів, здатний працювати за стратегією «купи і тримай» на будь-якому часовому інтервалі — однаково успішно як на падаючих, так і на неактивних, та ринках, що зростають.

Є у Bitsgap також FUTURES-боти — комбінація grid- та DCA-стратегій для криптоф'ючерсів. Він використовує потенціал сіткової стратегії для виконання ордерів за будь-якого руху ринку, а DCA виступає як найкраще рішення для усереднення доларової вартості точки входу. Такий комбо-бот слідує за трендом в обох напрямках і може постійно генерувати прибуток. Ф'ючерси дозволяють торгувати великими сумами крипти, що береться в борг у біржі. Це шанс як багаторазово заробити, так і зазнати великих збитків (високі доходи — високі ризики).

Переваги торгових ботів

Їх вистачає:

· Головний плюс використання таких програм полягає в тому, що вони можуть позбавити трейдера рутини, і виключити з процесу торгівлі людський фактор.

· Боти, на відміну від людей, торгують без емоцій і втоми. Трейдинг — кваліфікована, складна робота, яка потребує знань та навичок. Будь-хто, хто займається нею серйозно та націлений на результат, змушений присвячувати цьому заняттю чимало часу. Тому трейдери втомлюються фізично та психологічно, що може позначитися на результатах торгівлі. Боти позбавлені цих недоліків.

· Вони постійно сканують ринок, бачать та враховують навіть ту інформацію, яку трейдер міг пропустити, перебуваючи поза межами ринку.

· Можуть одночасно працювати більшою кількістю активів, тоді як трейдер, для того, щоб ухвалити виважене, розумне рішення щодо угоди, може приділити увагу лише одному (або декільком).

Де взяти бота для криптотрейдингу

Тут є два варіанти: зробити самому або скористатися готовим рішенням.

Очевидно, що перший підходить для людей, знайомих із програмуванням. Боти пишуться під конкретні біржі, які надають розробникам свої API — програмний інтерфейс, що містить інформацію про торги та функції майданчика. Код може написати сам трейдер або найняти для цього інших людей. І те, й інше потребує часу, зусиль та, можливо, грошей.

Набагато простіше скористатися готовим рішенням. Є безкоштовні боти. Їхня очевидна перевага полягає в тому, що за них не потрібно платити. Але з ними пов'язані й ризики. Адже користувач не може бути впевнений у тому, що в їхньому коді не закладено «бомбу» і бот раптом не почне, наприклад, переказувати весь заробіток на рахунки тих, хто його написав.

Мабуть, оптимальним варіантом буде скористатися готовими рішеннями, але перевірених платформ. Майданчики, які цінують репутацію і хочуть розвиватися, роблять все для того, щоб їхні клієнти могли торгувати безпечно з комфортом. Боти — один із інструментів, які це дозволяють.

Наприклад, Bitsgap підключає своїх ботів до бірж через зашифровані ключі API. Вони використовують криптографічний алгоритм RSA 2048, який вважається сьогодні одним із найнадійніших способів захисту інформації. Це означає, що паролі та інші конфіденційні дані не потраплять до третіх осіб. Користувач може також увімкнути двофакторну автентифікацію та зробити свій обліковий запис ще захищенішим.

Так, такий сервіс коштує грошей. Але ціна досить демократична. Bitsgap пропонує на вибір три тарифних плани:

Basic — $ 29/місяць

Базова передплата дозволяє торгувати на декількох біржах, отримувати доступ до міжбіржового портфеля та налаштовувати торговельні сигнали. До плану входять два активних торгових боти з опцією демо-торгівлі. За умови річної підписки, вартість пакету падає до $23 на місяць.

Advancet — $69/місяць

Розширений пакет із можливістю арбітражної торгівлі та п'ятьма активними торговими ботами. З річною підпискою можна заощадити $14 доларів на місяць.

Pro Plan — $149/місяць

Професійна версія без місячного торгового ліміту. Дозволяє використовувати до 20 активних торгових ботів. Клієнт також отримує пріоритетну підтримку від майданчика щодо будь-яких питань. Якщо обрати річну передплату, щомісячна ціна падає на $30.

До того ж, до кожного пакету платформа надає 7-денний безкоштовний період, який надає доступ до всіх стандартних функцій.

Висновок

Торгові роботи здатні значно полегшити життя трейдеру. Покладати великі надії на одну тільки програмну торгівлю, звичайно, не варто. Використання роботів — це не пасивний дохід. Втручання трейдера все одно знадобиться. Та й перш ніж їх використовувати, потрібно зрозуміти, як працює ринок і ті алгоритми, які в них закладені. Ну, і головне — боти мають бути від майданчика із надійною, перевіреною репутацією. Тільки так можна бути впевненим у тому, що вони не несуть у собі шкідливе ПЗ.