До Ради внесли законопроєкт для націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк)

Що пропонує законопроєкт

«Практика застосування санкцій викликає необхідність встановити пряму заборону підсанкційним особам набувати та збільшувати істотну участь у банках України та запровадити правові підстави для прийняття Національним банком рішень про таку заборону в разі наявності певного наміру підсанкційними особами», — зазначив він.

За словами нардепа, законопроєкт також надасть Нацбанку повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:

заборону підсанкційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що у Міжвідомчій робочій групі по санкціям, яка була спеціально створена 30 серпня для прискорення процесу введення обмежень проти росіян, заявили, що Альфа-Банк націоналізують.