До Верховної Ради подали законопроєкт про удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Законодавчі зміни дозволять націоналізувати Сенс банк (раніше Альфа-банк). Про це повідомив один із ініціаторів документа очільник Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
До Ради внесли законопроєкт для націоналізації Сенс Банку (Альфа-Банк)
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що пропонує законопроєкт
«Практика застосування санкцій викликає необхідність встановити пряму заборону підсанкційним особам набувати та збільшувати істотну участь у банках України та запровадити правові підстави для прийняття Національним банком рішень про таку заборону в разі наявності певного наміру підсанкційними особами», — зазначив він.
За словами нардепа, законопроєкт також надасть Нацбанку повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:
-
заборону підсанкційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;
-
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку.
Передісторія
Раніше «Мінфін» писав, що у Міжвідомчій робочій групі по санкціям, яка була спеціально створена 30 серпня для прискорення процесу введення обмежень проти росіян, заявили, що Альфа-Банк націоналізують.
Коментарі - 20
Гарний банк був. Обслуговування дуже гарне. На жаль випадок, як було з банком Хрещатик багато чому навчив. Коли такі коливання та новини по банку — готуйся до найгіршого.
Приватизация прибыли
и национализация убытков…
Сенс-банк сейчас генерит только убытки,
да ещё и требует докапитализации
в пределах $500млн — поэтому покупкой
Сенс-банка за одну гривну не обойдётся.
«Сенс банк 4 по прибыли в январе 23.»
Прибыль считается поквартально и её окончательный
расчёт происходит исключительно по итогам года…
За 2022 год Альфа (Сенс-банк) получил негативную прибыль
в виде убытков на общую сумму 5,073 млрд грн.
Об убытках по итогам года в сумме 5,073 млрд грн
можете хоть что-то написать вразумительное…
«Сенс банк занимает 4 место по депозитам граждан.»
Вопрос не в том, сколько банк привлёк (нагрёб) клиентских
средств, а в том способен ли он их вернуть самостоятельно,
без помощи ФГВФЛ…
Особенно впечатляют валютные депозиты под 6% годовых
на 60 месяцев при полном отсутствии кредитования в валюте
и повышенному % резервирования валютных депозитов согласно
нормативов НБУ, как по мне, так это обычная схема Понци…
Возможно и поэтому на сайте Минфин появилась
уточнённая информация о чистой прибыли (убытках)
Альфа (Сенс-банка) по итогам работы за 2022 год в сумме
-6 965 млн грн.
Да и 31 место из 33 в рейтинге устойчивости укрбанков
говорит само за себя, красноречивее многих цифр.
пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної
участі у банку, ухвалювати рішення про:
— відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений
системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку.