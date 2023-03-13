Кредити стали дорожчі: В яку суму обійдеться кредит українцям у банках

Кредити , за інформацією НБУ , для українців стали ще дорожчими. У лютому ставки за новими позиками для населення збільшились на 0,3 п. п. та становлять 36% річних. Про це пише «Фокус».

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Як змінилися ставки

При цьому ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися із 7,2 до 5,1% річних. А ось ставки за гривневими кредитами для підприємств у лютому виросли з 19,5% до 20,5% річних, за валютними впали з 5,9% до 5,5%.

Кредитний портфель банків за лютий знизився на 1,3% до 987 млрд грн, зокрема для населення скорочення становило 1,5% до 207 млрд грн. Для підприємств — на 1,2% до 757 млрд гривень.

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Які кредити доступні фізособам у 2023 році

За даними НБУ, у 2022 році банки видали 2 009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд грн. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося у 5,3 рази за кількістю договорів та у 4,3 рази у грошовому вимірі.

Але якщо у перші місяці війни банки взагалі майже масово припинили видавати кредити фізособам через вкрай низький попит, то з другого півріччя 2022 року ринок кредитів для населення почав відновлюватися.

Як розповів голова правління «Юнекс Банку» Іван Світек, кредитування населення сьогодні вже йде досить активно.

«Банки та небанківські установи зосереджені, перш за все, на невеликих кредитах готівкою та карткових лімітах, оскільки ці продукти можуть існувати в умовах дорожнечі ресурсів. Що стосується складніших продуктів, як іпотека, автокредитування, то будуть зроблені тільки дуже обережні кроки. Цілком ймовірно пожвавлення лізингу щодо фінансування автомобілів», — зазначив він.