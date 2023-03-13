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13 березня 2023, 11:16 Читать на русском

Опендатабот: Майже кожен третій кредит в Україні — прострочений

Через повномасштабну війну 2022 році частка NPL (прострочених протягом 90 днів кредитів) в цілому по українській банківській системі зросла з 34% до 39%. Про це пише Опендатабот.

Через повномасштабну війну 2022 році частка NPL (прострочених протягом 90 днів кредитів) в цілому по українській банківській системі зросла з 34% до 39%.
Фото: opendatabot.ua

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Що відбувається з боргами

У випадку продажів боргу колекторам, в середньому, банк отримує лише 10% від суму заборгованості. Натомість не виключено, що «у комплекті» йдуть корупційні ризики — у випадку, якщо проблемний портфель продано за безцінь колекторській компанії, повʼязаній з банком, його посадовцями або відділом стягнення. У випадку, якщо банк звертається до суду, є шанси отримати всю суму кредиту та повернути витрати безпосередньо на судовий процес.

Від початку повномасштабного вторгнення вся банківська система була змушена перебудувати свої процеси. Опендатабот відстежує кожен суд, де банки є позивачем, відповідачем чи третьою особою. Загалом торік українські банки були сторонами у 56 670 судових справах. Це на 37% менше, аніж до початку великої війни.

Топ-10 банків, які найчастіше беруть участь у судових процесах, зменшили свою активність у 2022 році. Так, державні Приватбанк та Ощадбанк подали позовів удвічі менше, аніж у 2021. Найбільше падіння позовної роботи спостерігається в А-Банка — аж у три рази.

«Зважаючи на зростання NPL, ми очікували збільшення позовів від банків до судів — проте цього не відбувається. Отже, банки готуються до продажу кредитних портфелів колекторам — що призводить до збільшення збитків та корупційних ризиків», — зазначає Олексій Іванкін, керівник Опендатабот.

Аби повертати свої кошти без корупційної складової та роботи з колекторами, банкам потрібно автоматизувати стягнення — спрощувати генерацію позовів, контроль знаходження справ до суду, засідань та рішень, роботи судових виконавців — зокрема, й за допомогою відкритих даних та АРІ Опендатаботу.

Держава за останні роки значно покращила судове стягнення: з’явився інститут приватних виконавців та автоматична система блокування рахунків боржників. Це можливість не лише офіційно повернути в банк кредитні кошти, а й поліпшити власний імідж та рівень довіри від НБУ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
bonv
bonv
13 березня 2023, 11:20
#
Не чекайте кращих умов кредитування.
+
0
Три літри
Три літри
13 березня 2023, 11:50
#
Про це бреше Опендатабот.

+
0
mlp711141
mlp711141
13 березня 2023, 14:01
#
Пусть мой кредит и просроченный, но он своё отработал. Это «Приматы» его считают неработающим, поскольку решение суда им не закон. Суд освободил меня от уплаты процентов, однако «приматы» не собираются отказываться от своих хотелок…
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