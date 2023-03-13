Опендатабот: Майже кожен третій кредит в Україні — прострочений

Через повномасштабну війну 2022 році частка NPL (прострочених протягом 90 днів кредитів) в цілому по українській банківській системі зросла з 34% до 39%. Про це пише Опендатабот.

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Що відбувається з боргами

У випадку продажів боргу колекторам, в середньому, банк отримує лише 10% від суму заборгованості. Натомість не виключено, що «у комплекті» йдуть корупційні ризики — у випадку, якщо проблемний портфель продано за безцінь колекторській компанії, повʼязаній з банком, його посадовцями або відділом стягнення. У випадку, якщо банк звертається до суду, є шанси отримати всю суму кредиту та повернути витрати безпосередньо на судовий процес.

Від початку повномасштабного вторгнення вся банківська система була змушена перебудувати свої процеси. Опендатабот відстежує кожен суд, де банки є позивачем, відповідачем чи третьою особою. Загалом торік українські банки були сторонами у 56 670 судових справах. Це на 37% менше, аніж до початку великої війни.

Топ-10 банків, які найчастіше беруть участь у судових процесах, зменшили свою активність у 2022 році. Так, державні Приватбанк та Ощадбанк подали позовів удвічі менше, аніж у 2021. Найбільше падіння позовної роботи спостерігається в А-Банка — аж у три рази.