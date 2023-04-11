Рейтинг МФО: 22 лучших предложения кредитов со льготным периодом под 0,01%

Война сильно ударила по рынку микрокредитования: уменьшились объемы предоставленных ссуд и количество «живых» финкомпаний. Впрочем, получить микрокредит можно и сейчас. Минфин узнал, какие суммы и на какой срок МФО готовы давать клиентам на льготных условиях, и составил их рейтинг .

В 2022 году наш рейтинг не обновлялся. «Минфин» поставил проект на паузу из-за ситуации в стране и практически полной остановки работы большинства МФО.

Компании возобновляли работу очень вяло и осторожно. В первую очередь оценивали риски и перспективы, разбирались с просроченной задолженностью, но активно услуги клиентам не оказывали. Сейчас рынок микрокредитования постепенно оживает.

Поэтому «Минфин» вернулся к традиционному срезу рынка.

Критерии отбора МФО

Главный критерий, по которому мы отбирали МФО для рейтинга, — наличие на 1 квартал 2023 года предложений кредита под 0,01% суточных для новых клиентов.

В поле зрения попали все компании — партнеры Минфина, у которых есть такие продукты. Кроме того, чтобы определить наиболее посещаемые сайты финкомпаний, мы воспользовались помощью Google: вбили в поисковый запрос «онлайн кредиты под 0%» и включили в исследования МФО, оказавшиеся в результатах поиска на первых 10 страницах. Таким образом, в рейтинг попало большинство актуальных предложений.

Оценка проходила по следующим ключевым критериям: доступность и актуальность информации на сайте, наличие BankID, качество поддержки, количество каналов оплаты кредита. Но больше всего на итоговую оценку повлияли сумма и срок кредита, который компании готовы выдавать на льготных условиях.

Подробно ознакомиться с критериями отбора МФО можно в методике рейтинга .

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Какие компании вошли в рейтинг

В финальном варианте исследования фигурируют МФО, которые на 17 марта 2023 года предлагали ссуды под 0,01% суточных. Таковых оказалось 22.

Сразу важное замечание: 0,01% — это суточная ставка, которая действует только для новых клиентов и в течение льготного периода. Максимальный срок действия льготного периода — 30 дней. На такой срок и под такую суточную ставку дать кредит новым клиентам готовы только 8 компаний из нашего рейтинга: CreditPlus, Credit7, SelfieCredit, SlonCredit, Miloan, Tengo, AlexCredit и Finsfera. Остальные ограничивают льготный период 10−25 днями.

После окончания льготного периода кредит можно пролонгировать, но за ним уже начисляются более высокие проценты.

Например, в SOS Credit на кредит до 15 дней устанавливается ставка 0,01% в день — это 0,3% в месяц. Далее процент повышается уже до 1,33% в день, что в пересчете на месяц дает уже 39,9% или 478,8% годовых. Но эта стоимость кредита не конечна, поскольку не учитывает комиссий и дополнительных платежей, которые могут увеличить уровень ставки в разы.

Такой алгоритм определения ставки по кредиту применяют все МФО. В Money4You, скажем, с 16-го дня на ссуду начисляется уже 2,2% суточных. При этом в компании отмечают, что ставка подбирается для каждого клиента индивидуально по скоринговой системе в диапазоне от 0,01 до 4% в день от суммы предоставленного кредита. То есть, даже если человек обратился в компанию впервые, не факт, что его профиль не отнесут к рисковым и предложат ссуду по минимальной стоимости.

Сумма займа, которую можно взять по условиям акций, колеблется в разных МФО от 1 тыс. до 30 тыс. грн. Самые большие суммы готовы одалживать ШвыдкоГроши и moneyveo .

«Новые клиенты могут рассчитывать на получение средств в размере до 25 000 грн на 20 дней. При уплате начисленных процентов возможны пролонгации раз в 30 дней (с начислением процентов согласно ставке по уровню лояльности)», — сообщили в пресс-службе moneyveo .

А вот у ClickCredit сумма займа ограничена всего 1 тыс. грн.

МФО, предлагающие кредиты под 0,01% на период действия льготного периода

№ МФО Сумма при первом кредите, грн Срок кредитования при первом займе 1 CreditKasa до 20 000 до 18 дней 2 CreditPlus до 15 000 до 30 дней 3 Credit7 до 15 000 до 30 дней 4 SelfieCredit до 10 000 до 30 дней 5 ZeCredit до 15 000 до 25 дней 6 moneyveo до 22 000 до 20 дней 7 SlonCredit до 15 000 до 30 дней 8 Miloan до 15 000 до 30 дней 9 Tengo до 15 000 до 30 дней 10 MyCredit до 12 000 до 15 дней 11 SOS Credit до 15 000 до 15 дней 12 BananaCredit до 10 000 до 25 дней 13 Money4You до 15 000 до 15 дней 14 loany до 15 000 до 15 дней 15 CreditBox до 10 000 до 15 дней 16 Быстро Деньги до 30 000 до 14 дней 17 AlexCredit до 6 000 до 30 дней 18 Finsfera до 4 000 до 30 дней 19 Добавлю до 15 000 до 15 дней 20 Качай Деньги до 5 000 до 10 дней 21 EasyCash до 5 000 до 15 дней 22 ClickCredit до 1 000 до 15 дней

Рейтинг самых дешевых кредитов в МФО

Какими стали условия микрокредитов за год войны

Украинцы продолжают пользоваться микрокредитами, но спрос на них, как отмечают в МФО, меньше — примерно втрое — чем до войны. Число активных клиентов существенно сократилось. Эксперты объясняют это несколькими причинами.

Во-первых, компании начали более тщательно проверять заемщиков. Сейчас, чтобы получить ссуду, клиент должен отвечать следующим требованиям:

находиться на территории, подконтрольной Украине;

иметь постоянный доход (не обязательно работу, это могут быть проценты по депозитам, арендная плата и т. п. );

); не быть закредитованным в других денежных учреждениях.

Во-вторых, изменилось отношение к «скорым» кредитам и самих людей. Они стали более ответственны и не спешат брать ссуды, понимая, что вернуть их может быть сложно.

«До войны половина наших клиентов брали кредиты к зарплате. Еще 50% тратили заемные средства на ремонт, отдых, лекарства. После войны соотношение изменилось 60/40. То есть, стало больше клиентов, берущих ссуду потому, что им не хватает заработной платы на решение текущих потребностей. Клиенты думают не о развлечениях, а о закрытии бытовых нужд», — говорит Владислав Билан, СЕО компании MyCredit.

Умеренности заемщикам добавляет и стоимость микрокредитов. Они всегда были дорогими, а с войной ставки выросли еще больше.

«К сожалению, базовую ставку пришлось поднять на 20%. До войны она составляла 1,99% в день, сейчас — 2,5% в день. Здесь следует объяснить, что есть большая разница между базовой ставкой и реальной. Потому что все наши постоянные клиенты получают кредиты со скидками до 90% от базовой ставки», — сообщил Владислав Билан.

В среднем, по оценкам директора по маркетингу CreditKasa Виталия Соловьева, за последние полгода проценты по микрокредитам для населения выросли как минимум на 10−15% годовых. Главные причины удорожания, которые называют финкомпании:

большой процент просроченной задолженности клиентов;

переход всего довоенного портфеля в категорию безнадежной задолженности;

высокая инфляция;

рост затрат на привлечение и обслуживание клиентов

Цены на микрозаймы действительно «кусаются». Допустим, если в одной из крупных МФО занять до зарплаты 5 тыс. грн на неделю, придется возвращать 5 697 грн. То есть номинальная ставка (без комиссий и дополнительных платежей) составляет 1,99% в день или 724% годовых.

При этом МФО существенно сократили сроки выдачи ссуд. Подавляющее большинство компаний на рынке кредитуют до месяца, а то и двух недель.

«Раньше мы заключали договоры с новыми клиентами сроком до 30 дней, а с постоянными — до 64 дней. Сейчас же ситуация на рынке не позволяет рисковать деньгами на столь долгий период, поэтому оба срока сократились примерно вдвое», — рассказывает директор по маркетингу MyCredit.

Что касается сумм займов, то компании обычно отталкиваются от доходов клиента.

«Мы сделали срез по кредитам, после чего снизили среднюю сумму до средней зарплаты и на небольшие сроки», — говорит директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев.

У MyCredit клиенты могут взять в кредит до 12 000 грн, а повторно — до 18 000 грн. В подавляющем большинстве случаев сумма значительно ниже: по словам Владислава Билана, она обычно составляет примерно треть от доходов клиентов.

«До полномасштабной войны эта сумма была в пределах 5−6 тысяч гривен. В первые месяцы активной российской агрессии клиенты занимали в среднем 1−2 тыс. Уменьшились доходы, сейчас люди пытаются экономить», — уточняет он.

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Кредиты могут стать дешевле, но менее доступны

Наибольшей претензией к микрокредитам с момента их появления на рынке является их сверхвысокая стоимость. Ставки по ним действительно могут достигать тысячи процентов в год. Но об их понижении речь не шла. Самим МФО это, понятно, не выгодно. НБУ, в свою очередь, вводил на рынке четкие правила работы, но в формирование политики процентных ставок по микрозаймам не вмешивался.

«Это рыночные отношения. И все финансовые учреждения, предоставляющие потребительские кредиты, работают в одинаковых условиях», — отмечала начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук.

Однако это было раньше. Как сообщили «Минфину» в MyCredit, ведутся активные разговоры, что НБУ хочет сделать фиксированную ставку на рынке кредитования, снизив ее.

В НБУ «Минфину» подтвердили, что прорабатывают варианты снижения стоимости кредитов МФО, но пока не называют конкретного решения этой проблемы.

«Национальный банк Украины рассматривает разные подходы к совершенствованию функционирования рынка потребительского кредитования. В рамках этого разрабатывается внесение на рассмотрение парламента изменений в Закон Украины „О потребительском кредитовании“. Цель этих изменений — удешевить микрокредиты для населения и привести деятельность микрофинансовых компаний к стандарту ответственного кредитования потребителей», — сообщили в пресс-службе НБУ.

Более подробную информацию, как отметили в Нацбанке, можно будет получить в случае официального представления законопроекта в профильный комитет Верховной Рады.

Между тем, на рынке очень надеются, что это решение будет обдуманным и взвешенным. Финансовые компании обращают внимание, что в отличие от банков, предоставляющих кредиты по депозитам, они финансируют клиентов за счет собственных средств на свой страх и риск. Поэтому жесткое ограничение процентной ставки может быть роковым для многих небанковских учреждений.

«Есть большая группа людей, которых не кредитуют банки. Мы же выдаем деньги онлайн круглосуточно. Если же национальный банк поспешит с этим решением, эти клиенты могут остаться без финансовой подушки безопасности, которой для них много лет являются микрофинансовые компании», — отмечает Владислав Билан.

Установление фиксированной ставки может привести к сворачиванию микрокредитования. А рынку и так сейчас нелегко. Количество участников активно сокращается. Так, за время войны, согласно данным НБУ, с рынка вышло 160 учреждений. К тому же рынок стал более концентрированным, он и раньше принадлежал практически 20 крупнейшим финансовым компаниям, а теперь они еще больше нарастили свою долю.

Эксперты дают разные прогнозы на будущее финансовых компаний. Но все они сводятся к тому, что количество учреждений, которые останутся и будут кредитовать население, сильно уменьшится.