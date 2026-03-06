Multi от Минфин
українська
6 марта 2026, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: сокращение международных резервов, транш от МВФ и подорожание топлива

Главное за неделю, со 2 по 6 марта.

Главное за неделю, со 2 по 6 марта.

Международные резервы сократились на 5% до $54,8 млрд.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2026 года по предварительным данным составили $54 753,4 млн. В феврале они снизились на 5%. Регулятор отметил, что такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).

В Венгрии задержали инкассаторские авто Сбербанка с $40 млн, 35 млн евро и золотом

В четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка.

Невидимый налог на внешность: сколько стоит женский дресс-код

Накануне 8 марта «Минфин» провел опрос: должен ли работодатель компенсировать женщинам расходы по офисному виду. 39% опрошенных считают, что если бизнес устанавливает требования к внешности — он должен за это платить, а еще 34% поддерживают компенсации только при равных правилах для обоих полов. Но бывают ли эти правила действительно одинаковыми? И если нет — сколько стоит женщине профессиональный вид в деньгах и времени, как сильно это уменьшает ее реальный доход даже при одинаковой зарплате?

ЕС вводит стандарт Евро-7 для электромобилей: впервые вводят требования к долговечности батарей

Европейский Союз вводит новые экологические правила для электромобилей. Стандарт Euro 7, который начнет действовать в конце 2026, впервые устанавливает требования к долговечности аккумуляторных батарей электрокаров и плагин-гибридов.

Сколько действительно стоит переехать в деревню: реальные истории бывших горожан

Недавний опрос Минфина показал: 55% респондентов готовы рассмотреть переезд из города в сельскую местность. Мы пошли дальше цифр и побеседовали с теми, кто уже это сделал. С чего начинать, как выбрать участок, что проверить в документах и где чаще всего вылезают проблемы — раскладываем переезд по шагам и показываем реальный сельский быт новых крестьян.

С 5 марта в Польше изменились правила для 1,5 млн украинцев: что предусматривает новый закон

5 марта 2026 вступили в силу положения, которые будут регулировать не только правила пребывания украинцев в Польше, но и введут новые обязанности для работодателей, которые будут принимать на работу граждан Украины. Изменения коснутся 1,5 миллиона украинцев.

Украина получила $1,5 млрд первого транша от МВФ по новой программе EFF

Минфин подтвердил поступление $1,5 млрд на счета Украины как первый транш по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в размере $8,1 млрд. Средства направлены на финансирование приоритетных бюджетных расходов и поддержку макрофинансовой стабильности. Общая помощь от МВФ с начала полномасштабного вторжения составила $14,9 млрд, а в 2026 году планируется еще $3,83 млрд через четыре пересмотра программы — это ключевой сигнал доверия для дальнейшей помощи от ЕС, США и Всемирного банка.

За два дня цены на топливо в Украине выросли на 10−14% — в среднем +10 грн

За два дня цены на топливо (бензин, дизель) в Украине выросли на 10−14% (в среднем +10 грн на литр). В Европе — на 2−3% (+ 2 — 3 грн). Об этом написал эксперт по социальной и экономической политике, эксминистр соцполитики Павел Розенко.

Валюту и золото в марте снова лихорадит: что происходит и что делать украинцам, чтобы не влететь с курсом

На фоне глобального геополитического кризиса и новой войны на Ближнем Востоке мировой валютный и сырьевой рынок в марте будет сильно штормить. Кроме того, двое крупнейших мировых игроков, США и Китай, пока так и не нашли реально работающего компромисса. Поэтому эскалация военной и экономической напряженности между сторонниками и союзниками каждого из этих центров влияния продолжится.

Газ в Украине резко подорожал на фоне войны на Ближнем Востоке

Цены на газ с начала недели выросли на 20%, достигнув 27 800 грн/тыс. куб. м. с учетом НДС. Цены на внутреннем рынке достигли наивысшего уровня более полугода, с июня 2025 года. При пересчете цена газа составляет $536/тыс. куб м (без НДС) или €43,2/MWh.

НБУ упростил переводы через терминалы и платежные сервисы — меньше бюрократии

Постановление НБУ № 20 (действующее с 3 марта) разрешает автоматическое заполнение реквизитов, оплату за другого плательщика и отменяет обязательное указание ФИО/кода для коммуналки. Требования к квитанциям стали более четкими, с обязательным подтверждением транзакций перед отправкой. Переходный период — 6 месяцев; изменения облегчат жизнь миллионам украинцев, повысят прозрачность бюджетных поступлений и снизят риски ошибок/мошенничества.

Бумажные 1, 2, 5 и 10 грн со 2 марта полностью выводят из обращения

С сегодняшнего дня (2 марта 2026 г.) банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003—2007 годов теряют статус законного платежного средства. Торговые сети, услуги и банки не будут больше принимать эти купюры для расчетов — замена на металлические монеты. Обмен бесплатный и безлимитный: в любом банке до 26 февраля 2027 года, в системно важных — до 28 февраля 2029 года, в НБУ — бессрочно.

Украина получит от МВФ $8,1 млрд, но отдаст $9,2 млрд: чистый отток в $1,1 млрд

По новой программе EFF (2026−2029) Украина получит 8,107 млрд. дол. от МВФ, но выплатит 9,238 млрд (старый долг+проценты и комиссии по новому). Чистый отток составит 1,131 млрд долларов. — это означает, что программа в основном рефинансирует старые обязательства. Аналитики Concorde Capital: главная ценность — «двери» до десятков миллиардов помощи от ЕС, США и Всемирного банка.

