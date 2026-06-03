Токен EDGE за час потерял 70% стоимости, Fidelity назвала 6 главных трендов крипторинки: что нового

Токен EDGE потерял 70% стоимости за час: разработчики заявляют о рыночных манипуляциях

Нативный токен децентрализованной платформы edgeX (EDGE) 2 июня продемонстрировал повышенную волатильность — всего за час его курс обвалился более чем на 70%. Цена актива стремительно снизилась с $1,13 до $0,34, после чего произошло частичное восстановление до $0,8. Пока монета торгуется в пределах $0,63.

Команда edgeX оперативно отреагировала на инцидент, заверив пользователей, что сохранность самого протокола не пострадала. Представители проекта подчеркнули, что платформа не подвергалась хакерским атакам, эксплойтам или каким-либо другим взломам. По их предварительным данным, причиной обрушения стали целенаправленные действия внешней стороны, направленные на манипулирование рыночной стоимостью EDGE.

Разработчики сотрудничают с централизованными биржами для выяснения всех обстоятельств происшествия и обещают обнародовать детальный отчет после завершения расследования. В то же время на инцидент обратил внимание известный ончейн-детектив ZachXBT, предположивший, что значительная часть эмиссии EDGE могла контролироваться узким кругом инсайдеров.

Приток к криптоказначействам упал до минимума с октября 2024 года.

В мае инвестиции в компании с цифровыми активами на балансе (DAT) продемонстрировали стремительное падение, сократившись до $180,5 млн. Для сравнения, еще месяцем ранее этот показатель достигал $4 млрд. Об этом сообщает Forklog.

Майский результат оказался на 95% ниже апрельского и на 93% уступил среднему значению за первые пять месяцев года. До этого рынок переживал два месяца аномально высокой активности, привлекая $4,28 млрд в марте и $4 млрд в апреле.

Львиную долю привлеченных средств — $177,85 млн (или почти 98%) — традиционно сгенерировали структуры, ориентированные на биткоин, тогда как в апреле этот сегмент привлек $3,88 млрд. В других альтокинах значительного движения капитала не произошло: незначительный приток зафиксирован в Z1 млн.

Аналитики Galaxy отмечают, что эпоха пассивного накопления крипты публичными компаниями подходит к концу. Из-за затяжного падения рынка в 2025—2026 годах премии к акциям DAT-фирм начали таять, ведь инвесторы больше не видят смысла переплачивать за доступ к BTC или ETH через фондовые инструменты.

Тем более что появление спотовых крипто-ETF окончательно лишило такие компании монополии на регулируемом рынке. Исследование Everstake подтверждает финансовые затруднения сектора: совокупный чистый убыток проанализированных компаний составил $1,41 млрд, причем у некоторых фирм около 60% всей выручки сформировал стэйкинг.

Чтобы выжить в эпоху DAT 2.0, компаниям приходится искать альтернативные источники дохода. Эксперты выделяют четыре ключевые стратегии:

Запуск собственных валидаторов для заработка на стейкинге и MEV-комиссиях.

DeFi-активность (арбитраж на ликвидациях и предоставление ликвидности в AMM).

Базисный трейдинг с использованием фьючерсов для получения дельта-нейтральной прибыли.

M&A-соглашения (покупка готовой инфраструктуры или медиа в криптпространстве).

Примером такой адаптации является компания Nakamoto, диверсифицировавшая бизнес за счет покупки медиахолдинга BTC Inc. и подразделения UTXO Management. Это позволило ей получать стабильный доход, не привязанный к колебаниям курса первой криптовалюты. Специалисты резюмируют: теперь выживаемость криптоказначейств зависит не от количества монет на балансе, а от эффективности управления ими.

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Три масштабных сбоя в сети Sui: разработчики назвали причины инцидентов

Команда блокчейна Sui обнародовала результаты технического расследования по трем последовательным остановкам сети, которые произошли 28 и 29 мая 2026 года. Как выяснилось, причиной сбоев стали критические баги в логике обработки транзакционных комиссий и алгоритме генерации случайных чисел (randomness), появившихся после развертывания обновления Sui v1.72.

Каждая из трех технических остановок длилась от 3 до 7 часов. Впрочем, представители проекта заверили сообщество, что инциденты не повлияли на безопасность активов пользователей, а все ранее подтвержденные транзакции остались в силе и не подвергались отмене.

Сбой в работе блокчейна спровоцировало нововведение в версии 1.72, позволившее оплачивать сетевой газ непосредственно с баланса адреса, а не только отдельными токенами SUI. Уязвимое место обнаружили в системе гибридной оплаты комиссий и функции gas smashing (механизм слияния монет для покрытия стоимости газа).

При определенных условиях система отменяла транзакцию по нехватке денег (InsufficientFundsForWithdraw), однако во время gas smashing все равно пыталась осуществить повторное списание. Это вызвало техническое переполнение (underflow), что приводило к массовому отключению валидаторов.

Временный патч, который команда оперативно выпустила для запуска сети, не учел случаи, когда эта ошибка маскировалась другими техническими причинами. Именно это и привело к повторному коллапсу 29 мая, который был устранен уже полноценным апдейтом.

Последняя остановка произошла при переходе блокчейна в новую эпоху. В этот момент валидаторы запускают протокол распределенной генерации ключей (DKG), необходимый для обеспечения работы встроенного механизма случайности.

Из-за серии перезапусков валидаторы не набрали нужного кворума для активации DKG. Ситуацию усугубил скрытый баг: система не зафиксировала на диске выключение функции случайности. После очередного старта сеть продолжала ждать завершения DKG, которое уже не могло произойти, что заблокировало смену эпохи и полностью остановило обработку очереди транзакций.

Fidelity назвала 6 главных трендов крипторинки в 2026 году

Аналитики Fidelity Digital Assets подвели итоги первого полугодия 2026 года. По мнению экспертов, текущий этап развития индустрии цифровых активов определяется не банальными ценовыми колебаниями, а глубоким структурным переустройством и инфраструктурной эволюцией. Специалисты выделили шесть ключевых тенденций, формирующих ландшафт рынка.

1. Сближение с TradFi и правовая определенность

Процесс интеграции традиционного финансового сектора и криптоиндустрии значительно ускорился. Этому способствовали запуск опционов на спотовые биткоин-ETP и масштабные проекты по токенизации активов ведущих мировых банков. Дополнительным драйвером стало очищение регуляторного поля благодаря согласованным директивам американских ведомств SEC и CFTC, а также продвижению законопроекта CLARITY Act.

2. Фокус на правах инвесторов

Вторым важным вектором стала защита интересов владельцев токенов. Проекты (в частности, Aave и Hyperliquid) начали активнее внедрять модели обратного выкупа монет и распределения генерируемых доходов. Впрочем, аналитики отмечают, что рынок пока занимает выжидательную позицию, оценивая долгосрочную жизнеспособность таких моделей, поэтому премия за права в стоимости активов еще не сформировалась.

3. Конкуренция со стороны ИИ-индустрии

Бум искусственного интеллекта создал дефицит вычислительных мощностей, что прямо ударило по майнингу биткоина. С начала года средний 30-дневный хешрейт первой криптовалюты упал на 8,8%, а сложность добычи снизилась на 7,8%. В Fidelity предполагают, что майнеры массово перепрофилируют свои ресурсы в пользу высокодоходных ШИ-датацентров.

4. Внутренняя эволюция сети биткоина

Несмотря на скептические ожидания, увеличение объема данных в поле OP_RETURN не привело к критическому раздуванию блокчейна. Сеть демонстрирует высокую стабильность консенсуса, поскольку около 77% узлов продолжают работать на клиенте Bitcoin Core, что нивелирует риски от распространения альтернативных вариантов типа Knots. Кроме того, разработчики и инвесторы стали чаще обсуждать интеграцию квантово-устойчивых алгоритмов для защиты сети в будущем.

5. Институциональный оптимизм, несмотря на медвежье давление

Из-за высокой инфляции и волны принудительных ликвидаций цена биткоина с начала года просела на 13%. Несмотря на этот медвежий тренд, крупные институциональные игроки не покидают рынок, а продолжают накапливать капитал, воспринимая текущее прояснение правил игры как фундамент будущего роста.

6. Новая роль золота и дедолларизация

На фоне постепенного ухода от долларовой инфраструктуры мировые центробанки активно скупают золото. В то же время, в международной логистике появляются прецеденты использования криптовалют для оплаты сборов в стратегических узлах. При этом аналитики констатируют: биткоин пока не смог продемонстрировать четкую корреляцию с золотом как классическим защитным инструментом.

Подытоживая, в Fidelity подчеркивают, что даже при временной коррекции цен, качественные фундаментальные показатели крипторинка продолжают демонстрировать уверенный рост.