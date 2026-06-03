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3 июня 2026, 12:42 Читати українською

ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел в сторону снижения прогноза роста реального ВВП Украины на 2026 год до 2,2% из-за длительной войны. В то же время, в банке отмечают, что макроэкономическая стабильность в стране сохраняется благодаря значительной внешней финансовой поддержке. Об этом говорится в отчете «Региональные экономические перспективы» (REP) от 3 июня, пишет Forbes.ua.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел в сторону снижения прогноза роста реального ВВП Украины на 2026 год до 2,2% из-за длительной войны.

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О чем идет речь в прогнозе

Отмечается, что новый прогноз ниже предыдущего уровня 2,5%, озвученный в феврале. При этом ожидания на 2027 год остаются без изменений — на уровне 4% при уменьшении интенсивности боевых действий и старте послевоенного восстановления.

ЕБРР отмечает, что Украина продолжает удерживать макроэкономическую стабильность даже на пятом году полномасштабной войны благодаря значительным внешним вливаниям. В то же время перспективы экономики и дальше критически зависят от течения боевых действий и объемов международной помощи.

Среди ключевых рисков банк называет возможный энергетический кризис, в частности, из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, что может дополнительно усложнить ситуацию в украинской энергосистеме.

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Более медленный рост экономики в 2025 году (до 1,8%) и слабая динамика в начале 2026-го объясняются военными ограничениями: дефицитом рабочей силы, ударами по энергетической инфраструктуре и перебоями в логистике и поставках, сдерживающими промышленность.

В ЕБРР также отмечают, что инфляционное давление снова усиливается после периода замедления, в частности из-за роста мировых цен на энергоносители. Это повышает затраты на бизнес и домохозяйства и способствует восстановлению инфляционной динамики.

Отдельно банк отмечает важность фискальной поддержки: дефицит бюджета Украины без учета грантов в 2025 году достиг 23,6% ВВП и, по прогнозам, будет оставаться высоким — около 19,3% ВВП в 2026 году.

Основными статьями расходов остаются оборона и социальные нужды, в значительной степени покрываемые внешним финансированием. Ожидается, что более 110 млрд евро международной поддержки в 2026—2027 годах помогут удерживать стабильность в краткосрочной перспективе.

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В ЕБРР напоминают, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году банк инвестировал в Украину около 10 млрд евро, оставаясь крупнейшим институциональным инвестором страны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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