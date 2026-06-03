Обвал биткоина спровоцировал панику: суточный объем ликвидаций достиг $1,8 млрд

В среду, 3 июня, цена первой криптовалюты упала до уровня ниже $67 000. Об этом свидетельствуют данные торгов .

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На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $66 909. За последние сутки актив снизился на 4,08%. При этом за неделю падение составляет 11,51%, за месяц — 16,67%.

Другие криптовалюты также оказались в «красной» зоне. Наибольшее падение за последние 24 часа в:

BNB — 5,94%,

Solana — 5,79%,

Ethereum — 5,28%.

По данным CoinGlass, суточный объем ликвидаций составляет $1,8 млрд. Среди активов лидирует биткоин. Этот показатель стал одним из самых больших за последние месяцы, подтверждая глубокую панику среди участников рынка.

Криптовалютный индекс страха и алчности (Crypto Fear & Greed Index) рухнул сразу на 12 пунктов — с 23 до 11. Текущее значение индикатора указывает на то, что рынок застрял в зоне экстремального страха.

Что говорят эксперты

Аналитик Zeus Research Доминик Джон объяснил падение рынка обострением геополитической ситуации. На фоне остановки переговорного процесса между США и Ираном инвесторы начали активно распродавать высокорисковые активы, опасаясь возможной эскалации и дестабилизации судоходства в Ормузском проливе.

В частности, под ограничительные меры США оказались ведущие иранские криптобиржи, среди которых Nobitex, Bitpin, Ramzinex и Wallex.

По мнению руководителя отдела исследований Bitrue Андре Фаузана Адзимы, биткоин ведет себя как классический высокорисковый актив, ориентированный на макроэкономические тренды, а не как самостоятельное средство защиты капитала (хеджирование). Однако эксперт отмечает, что этот этап временный, и как только рыночная конъюнктура улучшится, главная криптовалюта начнет опережать другие активы по темпам роста.

Аналитики Santiment отметили, что на фоне текущей ситуации участники рынка все чаще выбирают акции, привлекающие их умеренной волатильностью и более высокой стабильностью доходов.

«Киты» сбрасывают биткоин

В Santiment также сообщили, что главной причиной проседания рынка стали активные распродажи со стороны крупных держателей первой криптовалюты.

Согласно данным ончейн-мониторинга, кошельки с балансом от 10 до 10 000 BTC за последние семь дней реализовали 24 602 BTC. В результате общие запасы этой категории инвесторов снизились ориентировочно на 18%.

В отличие от крупных игроков, мелкие розничные инвесторы, на балансах которых сохраняется менее 0,01 BTC, воспользовались коррекцией для накопления. За неделю они выкупили 61 BTC, увеличив свои совокупные резервы на 12%.

Эксперты резюмируют: именно дальнейшие действия «китов» и розничных пользователей будут служить четким индикатором для определения оптимальной точки входа на рынок, если продолжающийся спадной тренд.

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 2 июня, цена первой криптовалюты упала до $70 000.