Ford отзывает почти 420 000 авто в США из-за проблем с ремнями безопасности

Компания Ford отзывает 419 967 автомобилей в США, поскольку ремни безопасности, которые не втягиваются или не растягиваются должным образом, могут не удерживать пассажиров, что увеличивает риск травмирования во время ДТП. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

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Какие авто отзывают

Отзыв касается некоторых автомобилей Ford Expedition и Lincoln Navigator 2018−2022 годов выпуска.

В NHTSA отметили, что преднатяжитель ремня безопасности на сидении водителя или переднего пассажира или один из них может неожиданно заблокировать ремень. В результате ремень не сможет нормально втягиваться или вытягиваться, что повышает риск травмирования при аварии.

Для устранения неисправности дилеры проведут проверку механизмов втягивания ремней безопасности и при необходимости бесплатно заменят их, сообщил регулятор.

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Напомним

«Минфин» писал, что Ford отзывает более 254 тысяч внедорожников в США из-за сбоя в программном обеспечении. Проблема касается популярных моделей премиального и массового сегментов:

Lincoln: Navigator, Nautilus и Aviator.

Форд: Explorer.

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