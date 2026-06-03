Курс валют на 3 июня: банки и обменники обновили ценники

В среду, 3 июня, на наличном рынке средний курс доллара в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже 8 копеек копейки. Евро в покупке подешевел на 7 копеек, а в продаже подорожал на 2 копейки.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 14 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро в покупке потеряло 2 копейки, а в продаже не изменилось.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,05−44,55 грн. Евро покупают за 51,20 грн, а продают за 51,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,10−44,20, евро — 51,60−51,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,32−44,35 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,49−51,51 грн/евро.

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