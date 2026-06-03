Мир люкса вернулся к миллионерам ИИ: кто стал новой целевой аудиторией брендов

Мировые бренды роскоши изменяют стратегию из-за ослабления спроса в Китае и сокращения туристических расходов. Новой целевой аудиторией для производителей дорогостоящих товаров стали состоятельные американцы, зарабатывающие на буме искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters .

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Наибольший потенциал

После многих лет зависимости от китайского рынка ведущие модные дома все активнее переориентируются на Соединенные Штаты. Там бренды видят наибольший потенциал для дальнейшего роста продаж.

В центре внимания оказались новые миллионеры, которые обогатились благодаря развитию искусственного интеллекта и технологического сектора. Для привлечения аудитории компании открывают новые бутики, организуют показы и увеличивают маркетинговые бюджеты.

В последние два десятилетия главным двигателем роста для люксового сегмента был Китай. Однако сегодня страна продолжает бороться с последствиями кризиса на рынке недвижимости и дефляционными процессами, что влияет на активность покупателей состоятельных клиентов.

Что говорят эксперты

Представитель AllianceBernstein Маркус Моррис-Эйтон отметил, что потребители премиального сегмента в США демонстрируют значительно большую устойчивость по сравнению с покупателями в других регионах мира. По его словам, дополнительным фактором стало развитие искусственного интеллекта и рост доходов американцев.

На этом фоне такие компании, как LVMH, Moncler и Gucci, начали активнее расширять присутствие на американском рынке.

Эксперты также отмечают, что США остаются недооцененным направлением для многих люксовых компаний. Президент розничного подразделения Savills Тодд Сигел считает, что потенциал американского рынка еще далеко не исчерпан.

Новые магазины открывают не только в крупных мегаполисах типа Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. Бренды все чаще заходят в регионы, куда в последние годы переезжают обеспеченные американцы из-за более низких налогов и более комфортных условий для ведения бизнеса.

Параллельно люксовая индустрия сталкивается с новыми вызовами. В частности, британская компания Next Plc уже предупредила о возможном росте затрат из-за ситуации на Ближнем Востоке, а ряд международных брендов продолжает сворачивать деятельность на российском рынке.