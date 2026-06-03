Новый рейтинг продаж авто: кто обогнал Toyota, BMW и Volkswagen

В мае 2026 украинцы приобрели около 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Наибольшим спросом у покупателей пользовался кроссовер Renault Duster, сообщает Укравтопром.
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По итогам месяца Renault Duster возглавил рейтинг бестселлеров украинского рынка новых легковых автомобилей с результатом 426 реализуемых автомобилей.
Второе место занял Hyundai Tucson — 214 авто. Тройку самых популярных моделей замкнула Mazda CX-5, которую выбрали 186 покупателей.
Топ-10 самых популярных новых легковушек
- Renault Duster — 426 ед;
- Hyundai Tucson — 214 ед.;
- Mazda CX-5 — 186 ед.;
- Skoda Kodiaq — 182 ед.;
- Toyota RAV-4 — 170 ед.;
- Volkswagen Touareg — 153 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 130 ед.;
- Toyota Yaris Cross — 127 ед.;
- BMW 3 Series — 126 ед;
- Nissan X-Trail — 125 ед.
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Таким образом, в майском рейтинге преобладали кроссоверы и SUV, традиционно остающиеся самым популярным сегментом среди украинских покупателей новых авто.
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Источник: Минфин
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