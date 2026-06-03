Нефть дорожает на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке

Цены на нефть в среду выросли более чем на 1% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и незначительного прогресса в переговорах Тегерана и Вашингтона. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Цены на нефть

По состоянию на 09:40 фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,56 (1,6%) до $97,56 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на $1,61 (+1,7%) до $95,37.

Оба индекса установились на недельном максимуме на предыдущей сессии.

Обострении конфликта

Иран запустил баллистические ракеты в сторону соседей по Кувейту и Бахрейну, но не поразил цели. Об этом заявили военные США, которые добавили, что ответные американские силы нанесли удары по острову Кешм на берегу Ирана.

«Затягивание переговоров между США и Ираном, а также предупреждение Международного энергетического агентства (МЭА) о критически низких мировых запасах нефти добавляют к эталонным ценам дополнительную премию за риск», — отметил старший аналитик нефтяного рынка LSEG Эмрил Джамиль.

Глобальные запасы нефти могут достигнуть критических уровней в преддверии пикового летнего спроса, если сокращение запасов продолжится нынешними темпами. Об этом заявил во вторник руководитель отдела нефтяной промышленности и рынков Международного энергетического агентства.

Читайте также: Что будет с ценами на нефть в ближайший год: аналитики оценили последствия войны с Ираном

Трейдеры ожидали новых дипломатических сигналов после того, как иранские СМИ во вторник сообщили, что Тегеран рассматривает предложенное Вашингтоном соглашение о прекращении конфликта.

По данным этих сообщений, Иран уже несколько дней не контактировал с США, хотя президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры продолжаются непрерывно.

Старший стратег ANZ с товарных рынков Дэниел Гайнс отметил, что любые попытки полностью восстановить судоходство через Ормузский пролив сталкиваются с трудностями, поскольку Иран заминировал значительные участки этой стратегически важной водной артерии.

Прошло уже более трех месяцев с тех пор, как США и Израиль нанесли удары по Ирану, однако конфликт фактически зашел в тупик, несмотря на неустойчивый режим прекращения огня.

Запасы сырой нефти в США уменьшаются уже седьмую неделю. За неделю, завершившуюся 29 мая, они сократились на 6,8 млн баррелей.