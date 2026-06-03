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3 июня 2026, 10:16 Читати українською

Президент Чехии призвал отказаться от кроны и перейти на евро

Чешская крона рискует превратиться в тормоз для национальной экономики, а сама страна остаться пассивным наблюдателем за дверью большой европейской политики. Президент Петр Павел открыто потребовал начать подготовку к переходу на евро, чтобы Чехия наконец-то получила полноценное право голоса на стратегических саммитах Евросоюза. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на пражской конференции reVize Česka, пишет Сzechia-online.

Чешская крона рискует превратиться в тормоз для национальной экономики, а сама страна остаться пассивным наблюдателем за дверью большой европейской политики.

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Крона как барьер для развития страны

По мнению президента, национальная валюта не должна быть неприкосновенным идолом. Если финансовый инструмент мешает развитию компаний и ограничивает общий экономический рост, от него следует без колебаний отказаться. Полная интеграция в еврозону откроет перед республикой возможность напрямую формировать правила игры на рынке Европы.

Политическая позиция лидера страны зачастую вызывает горячие дискуссии внутри республики. Например, мы ранее рассказывали о том, как Петр Павел подверг жесткой критике Филиппа Турека, отмечая, что тот из-за своих неоднозначных взглядов не должен находиться в чешском правительстве.

За дверью европейских решений

Сегодня Чехия демонстративно отсутствует на заседаниях европейского саммита, где собираются только представители стран еврозоны. Президент убежден, что подобная самоизоляция существенно вредит долгосрочным национальным интересам и лишает Прагу реальных рычагов влияния на Брюссель.

«Сам факт того, что наша экономика тесно связана с еврозоной, должна подтолкнуть нас к выводу, что лучше сидеть за столом, где принимают решение, чем стоять за дверью и затем просто мириться с ними», — подчеркнул Павел.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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