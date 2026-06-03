Во Франции ищут банан за 5,8 млн евро

Из французского музея Центр Помпиду-Мец во второй раз угнали работу итальянского художника Маурицио Каттелана «Комик» — известный артобъект в виде банана, приклеенного к стене скотчем. Об этом сообщает Euronews.

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Что известно о воровстве

Об исчезновении экспоната стало известно после того, как в воскресенье его отсутствие увидел сотрудник службы безопасности музея. Стоимость работы оценивается в 5,8 миллиона евро .

В музее сообщили, что банан уже был заменен. Это соответствует стандартной процедуре экспонирования «Комика», ведь фрукт меняют каждые три дня, чтобы он оставался свежим. В то же время администрация заведения обратилась в полицию.

В Центре Помпиду-Мец объяснили, что подали уголовную жалобу из-за невозможности установить личность похитителя. В музее отметили, что в таких обстоятельствах «нет возможности для диалога». Также представители заведения подчеркнули, что воспринимают событие как вопрос уважения к произведению искусства.

В музее напомнили, что это уже второй подобный случай.

Напомним

В июле 2025 года работа также оказалась в центре внимания после того, как один из посетителей съел банан, являвшийся частью инсталляции.

Тогда Маурицио Каттелан шутя заявил, что был разочарован тем, что мужчина съел только фрукт, а не клейкую ленту. В этом случае музей не обращался в правоохранительные органы.

Работу «Комик» впервые представили на выставке Art Basel в Майами-Бич в 2019 году. С самого начала она вызвала активные дискуссии по поводу границ современного искусства и природы художественной ценности.

В том же году художник Давид Датуна снял банан со стены и съел его прямо во время выставки, объяснив свой поступок голодом. Аналогичный случай произошел в 2023 году в Сеуле, где посетитель музея также съел фрукт, являвшийся частью инсталляции.

Несмотря на споры вокруг произведения, его рыночная стоимость продолжала расти. В ноябре 2024 года основатель криптовалютного проекта Tron Джастин Сан приобрел одну из версий «Комика» за 5,8 миллиона евро. Через несколько дней после покупки он съел банан перед журналистами во время мероприятия в Гонконг.

Особенность «Комика» заключается в том, что его ценность определяется не самим фруктом, а сертификатом подлинности и инструкциями по экспонированию. Владельцы работы получают право воспроизводить установку в соответствии с определенными автором требованиями.

Согласно инструкции, банан должен быть закреплен на стене на высоте 1,72 метра от пола и расположен под углом 37 градусов. Сам фрукт при этом может заменяться неограниченное количество раз.

Пока французская полиция продолжает поиски похищенного экспоната. Информации о местонахождении банана и личности человека, который его забрал, пока нет.