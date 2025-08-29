Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
29 августа 2025, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: Госдолг, изменение условия работы БТИ и сбережения в евро

Главное через неделю с 25 по 29 августа.

Главное через неделю с 25 по 29 августа.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЕС рассматривает новый механизм использования замороженных активов рф для восстановления УкраиныЕвропейская комиссия разрабатывает новую схему, которая позволит использовать около 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

ЕС рассматривает новый механизм использования замороженных активов рф для восстановления Украины

Европейская комиссия разрабатывает новую схему, которая позволит использовать около 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. План предусматривает перемещение средств в более рисковые инвестиции, чтобы генерировать более высокую прибыль для Киева. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

Зарплатный проект: как сэкономить компании и получить бонусы работникам

Зарплатный проект — больше удобства. Он экономит время бухгалтерии, снижает риск ошибок и расходы на выплаты, а для работников открывает доступ к быстрым переводам и бонусам от банков. Почему они выгодны банкам и как финансисты конкурируют за такие проекты, узнал «Минфин».

Киевстар: происходящее с акциями мобильного оператора на американской бирже Nasdaq

Первая украинская компания, разместившая свои акции на американской бирже, торгуется там уже в течение двух недель. За это время бумаги Киевстара продемонстрировали высокую волатильность, несколько раз обнадеживая и разочаровывая инвесторов. Почему так происходит и какие дальнейшие перспективы мобильного оператора на открытом рынке, рассказывает «Минфин».

Венгрия подала иск против ЕС из-за решения использовать замороженные активы России в помощь Украине

Правительство Венгрии обжаловало в Суде Евросоюза решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине.

Сколько можно будет заработать на банковском депозите в сентябре

На депозитном рынке наметилось оживление. За последние две недели сразу шесть банков с депозитным портфелем до 2 млрд. грн. пересмотрели доходность вкладов для частных клиентов. О том, сколько сейчас можно заработать в небольшом банке на депозите и на какую доходность рассчитывать в сентябре, — в свежем обзоре «Минфина».

Активы НБУ выросли на 3%: Нацбанк опубликовал финансовую отчетность за первое полугодие

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2025 года, свидетельствующую о значительном росте основных показателей.

БТИ меняет условия работы: справки придется ждать месяц и заплатить за нее больше

В столичном БТИ — небывалый ажиотаж. Бюро технической инвентаризации сообщило, что «прекращает выдавать информационные справки в рамках ранее установленных сроков (5−10 дней). Новый срок — месяц». В БТИ объясняют такое решение большим наплывом посетителей и ростом нагрузки на сотрудников. Также выросли тарифы на оформление информационных справок.

Кабмин поддержал законопроект о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы

27 августа 2025 года Кабмин одобрил проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы». Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Депозиты, кредиты, ОВГЗ: какие условия по ним предложат банки в сентябре

Геополитическая и экономическая ситуация в мире и Украине в сентябре усилят давление на финансовый сектор. Это серьезно повлияет на поведение и отечественных банков, и НБУ, и, соответственно, на их предложения частным и корпоративным клиентам.

Госдолг Украины в июле вырос на $1,29 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец июля достигла $186,13 миллиарда, увеличившись за месяц на $1,29 млрд.

Стоит ли сохранять сбережения в евро: что о его курсе говорят экономика и прогнозы

В Украине с начала обретения независимости якорной валютой остается доллар США. Но на фоне войны и повышения зависимости от торговли с Европой евро становится более популярной валютой. Многие украинцы задаются вопросом: стоит ли сохранять сбережения в евро?

В Украине с 28 августа утратит силу Хозяйственный кодекс. Что дальше

С утратой действия Хозяйственного кодекса начинается трехлетний переходный период реформы, и это будет своеобразный «мягкий старт» реформы. Об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции.

