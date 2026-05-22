22 мая 2026, 17:04 Читати українською

Финал лондонского процесса: Коломойский и Боголюбов должны заплатить Приватбанку $3 миллиарда

Государственный Приватбанк одержал окончательную победу в многолетнем судебном споре против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Апелляционный суд Англии и Уэльса оставил в силе решение о взыскании с эксвладельцев банка свыше $3 млрд в пользу финучреждения. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Фото: Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов

Таким образом, решение о принудительном взыскании с Коломойского и Боголюбова в пользу банка свыше $3 млрд, включая сумму убытков, проценты и судебные издержки, является окончательным и подлежит исполнению.

Лондонский суд отклонил аргументы эксвладельцев банка о том, что они якобы «возвратили» первоначально присвоенные средства, воспользовавшись деньгами, полученными от своих же последующих мошеннических операций против банка.

Благодаря решению Высокого суда от 2017 года, активы Коломойского и Боголюбова по всему миру находятся под строгим судебным арестом. Теперь государственный банк официально начинает процедуру принудительного взыскания и конфискации этих активов, чтобы вернуть миллиарды долларов в украинский бюджет.

«Сегодняшний день знаковый в борьбе Приватбанка за правосудие в интересах государства Украина и его народа. Мы решительно настроены вернуть значительные средства, которые были украдены, чтобы они могли быть использованы во благо народа Украины», — заявил Председатель Наблюдательного совета банка Нильс Мелнгайлис.

Напомним

«Минфин» писал, что 10 ноября 2025 года Высокий суд Англии постановил бывшим владельцам Приватбанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выплатить Банку более $3 млрд в виде возмещения убытков и судебных расходов после того, как в июле этого года суд признал их виновными в совершении.

В марте 2026 Коломойский и Боголюбов подали апелляционную жалобу в Высокий суд Лондона.

Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

crowl
22 мая 2026, 17:21
Вивів 5 мільярдів, розмістив на 10 років, подвоїв, віддав 3, країна мрій
TattiReuven
22 мая 2026, 18:37
От тюрьмы и от сумы…
