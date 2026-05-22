22 мая 2026, 18:36 Читати українською

Ваш брак, развод или смену имени могут раскрыть для «заинтересованных лиц»: новый ГК

В проекте нового Гражданского кодекса Украины появились нормы, способные существенно расширить доступ к персональной информации граждан. Речь идет о данных о рождении, браке, разводе, изменении имени и других актов гражданского состояния. Нотариальная палата Украины предупреждают, что предложенный подход создает риски чрезмерной публичности частных данных. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Критику вызвали положения Книги 9 законопроекта № 15150, касающиеся публичности юридических состояний и актов гражданского состояния. В НПУ отмечают, что фактически речь идет о распространении принципа открытости государственных реестров в сфере личной и семейной жизни граждан.

Какие данные могут стать «публичными»

В проекте говорится о государственной регистрации и публичности следующих актов гражданского состояния:

  • рождение;
  • смерть;
  • брак;
  • расторжение брака;
  • смену имени;
  • другие юридические сословия.

По мнению нотариусов, такая информация напрямую касается частной жизни человека и требует особой защиты.

В НПУ увидели риски злоупотреблений

Отдельную обеспокоенность вызывает норма о доступе к информации для «заинтересованных лиц». В Нотариальной палате Украины считают, что документ не дает четкого ответа:

  • кто именно будет считаться заинтересованным лицом;
  • какие пределы доступа к данным;
  • как будет проверяться законность получения информации

По мнению НПУ, это может привести к чрезмерному распространению персональных данных и потенциальных злоупотреблений.

Нотариусы призвали не переносить эти нормы в ГК

В палате напомнили, что вопросы актов гражданского состояния уже урегулированы специальным законодательством, законами о защите персональных данных и правилами доступа к государственным реестрам.

Именно поэтому в НПУ считают нецелесообразным закреплять принцип публичности данных в Гражданском кодексе. Нотариусы предлагают исключить Книгу 9 из проекта нового ГК и оставить регулирование этой сферы внутри отдельных профильных законов.

Роман Мирончук
