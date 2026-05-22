Главное за неделю: Приватбанк выиграл суд, рост доллара и выплаты ко Дню Независимости

Финал лондонского процесса: Коломойский и Боголюбов должны заплатить Приватбанку $3 миллиарда

Государственный Приватбанк одержал окончательную победу в многолетнем судебном споре против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Апелляционный суд Англии и Уэльса оставил в силе решение о взыскании с эксвладельцев банка свыше $3 млрд в пользу финучреждения. Об этом сообщила пресс-служба банка.

НБУ установил курс валют на понедельник: доллар поднялся до нового исторического максимума

Национальный банк Украины установил на 25 мая 2026 официальный курс гривны на уровне 44,26 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 3 копейки. Кроме того, это новый исторический максимум доллара.

В КГГА объяснили причины повышения стоимости проезда до 30 гривен

Киевская городская государственная администрация обнародовала экономическое обоснование планируемого повышения стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте столицы до 30 гривен за одну поездку.

НБУ выступил против налога на прибыль банков в 50%: это чревато кредитованием экономики

Национальный банк Украины раскритиковал законопроект относительно повышенного налогообложения банковского сектора, заявив, что продолжение практики 50% налога на прибыль может повредить кредитованию экономики и ослабить способность банков поддерживать страну во время войны и послевоенного восстановления. Об этом говорится в позиции НБУ по законопроекту о налогообложении банков.

Топ-5 специальностей, в которых больше всего нуждается ОПК

Украинские оборонные компании активно ищут к себе команды инженеров-конструкторов (67% респондентов), производственный персонал и сборщиков (56%), инженеров по электронике и инженеров встроенных систем (по 41%), разработчиков программного обеспечения (37%). Об этом написал Председатель Налогового комитета В Р Данило Гетманцев со ссылкой на данные исследования Украинского совета оружейников и CORE Team.

Наперегонки с инфляцией: какие инвестиции позволяют ее обогнать, а какие нет

Инфляция — главный соперник любого инвестора. Если вложенные деньги приносят доходы ниже его уровня, значит, сбережения растут только формально, но на самом деле сгорают. Какие инструменты позволяют опередить рост цен, а какие работают «в минус», разбирался «Минфин».

Украина готовит новую экономическую стратегию: на что сделают ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-заседание Международной консультативной группы по привлечению инвестиций и экономического развития нашей страны. Главной темой обсуждения стал проект комплексной стратегии экономической трансформации Украины под названием «Экономика будущего».

Каким будет курс доллара в начале лета — прогноз банкира.

До конца месяца и в начале лета валютный рынок Украины, вероятнее всего, будет оставаться контролируемым, без резких курсовых скачков. По базовому прогнозу курс доллара может колебаться в пределах 43,5−44,5 грн. Об этом рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

Разовая выплата ко Дню Независимости-2026: кто и сколько получит

13 мая 2026 года Кабмин принял постановление № 602 «Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины.

НБУ отложил заморозку части капитала банков

Национальный банк отложил начало формированию буфера системной важности для банков и банковских групп до 2028 года. Соответствующее решение регулятор объяснил необходимостью сохранить активное кредитование экономики и поддержать финансирование восстановления критической инфраструктуры.

Государство готовит крупные аукционы: за каждый объект хотят получить до $100 млн.