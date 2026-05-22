Главное за неделю: Приватбанк выиграл суд, рост доллара и выплаты ко Дню Независимости
Финал лондонского процесса: Коломойский и Боголюбов должны заплатить Приватбанку $3 миллиарда
Государственный Приватбанк одержал окончательную победу в многолетнем судебном споре против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Апелляционный суд Англии и Уэльса оставил в силе решение о взыскании с эксвладельцев банка свыше $3 млрд в пользу финучреждения. Об этом сообщила пресс-служба банка.
НБУ установил курс валют на понедельник: доллар поднялся до нового исторического максимума
Национальный банк Украины установил на 25 мая 2026 официальный курс гривны на уровне 44,26 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 3 копейки. Кроме того, это новый исторический максимум доллара.
В КГГА объяснили причины повышения стоимости проезда до 30 гривен
Киевская городская государственная администрация обнародовала экономическое обоснование планируемого повышения стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте столицы до 30 гривен за одну поездку.
НБУ выступил против налога на прибыль банков в 50%: это чревато кредитованием экономики
Национальный банк Украины раскритиковал законопроект относительно повышенного налогообложения банковского сектора, заявив, что продолжение практики 50% налога на прибыль может повредить кредитованию экономики и ослабить способность банков поддерживать страну во время войны и послевоенного восстановления. Об этом говорится в позиции НБУ по законопроекту о налогообложении банков.
Топ-5 специальностей, в которых больше всего нуждается ОПК
Украинские оборонные компании активно ищут к себе команды инженеров-конструкторов (67% респондентов), производственный персонал и сборщиков (56%), инженеров по электронике и инженеров встроенных систем (по 41%), разработчиков программного обеспечения (37%). Об этом написал Председатель Налогового комитета
Наперегонки с инфляцией: какие инвестиции позволяют ее обогнать, а какие нет
Инфляция — главный соперник любого инвестора. Если вложенные деньги приносят доходы ниже его уровня, значит, сбережения растут только формально, но на самом деле сгорают. Какие инструменты позволяют опередить рост цен, а какие работают «в минус», разбирался «Минфин».
Украина готовит новую экономическую стратегию: на что сделают ставку
Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-заседание Международной консультативной группы по привлечению инвестиций и экономического развития нашей страны. Главной темой обсуждения стал проект комплексной стратегии экономической трансформации Украины под названием «Экономика будущего».
Каким будет курс доллара в начале лета — прогноз банкира.
До конца месяца и в начале лета валютный рынок Украины, вероятнее всего, будет оставаться контролируемым, без резких курсовых скачков. По базовому прогнозу курс доллара может колебаться в пределах 43,5−44,5 грн. Об этом рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.
Разовая выплата ко Дню Независимости-2026: кто и сколько получит
13 мая 2026 года Кабмин принял постановление № 602 «Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины.
НБУ отложил заморозку части капитала банков
Национальный банк отложил начало формированию буфера системной важности для банков и банковских групп до 2028 года. Соответствующее решение регулятор объяснил необходимостью сохранить активное кредитование экономики и поддержать финансирование восстановления критической инфраструктуры.
Государство готовит крупные аукционы: за каждый объект хотят получить до $100 млн.
Правительство ожидает, что летом активизируются приватизационные процессы, что позволит до конца года получить 13 млрд. гривен. Об этом в интервью сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Ценники на АЗС снова растут: за сколько будем заправляться в ближайшее время
С конца апреля цены на отечественных АЗС начали снижаться, причем аналитики обещали быстрое падение и даже не исключали, что водители могут увидеть на заправках даже старый ценник в 60 гривен за литр. Но, по данным Минфина, за последние семь дней бензин А-95 плюс подорожал на 1,2 гривны, обычный — почти на гривну, а дизельное топливо прибавило в цене около 50 копеек на литре.
