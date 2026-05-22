Binance планирует запуск локальной биржи в Украине после принятия закона о виртуальных активах

После внедрения полноценного регулирования крипторынка в Украине криптовалютная платформа Binance сможет официально запустить локальную биржу. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал региональный руководитель Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков.

По его словам, компания планирует создать локальное юридическое лицо после вступления в силу закона о виртуальных активах. Пока документ принят в первом чтении, а в Binance ожидают его окончательного принятия до конца года вместе с подзаконными актами.

После запуска полноценного присутствия в Украине пользователи смогут открывать счета и карты в гривне, осуществлять платежи внутри страны и за ее пределами, а также инвестировать в традиционные активы, в частности, драгоценные металлы и акции. В то же время, компания не планирует получать банковскую лицензию или предоставлять кредитные и депозитные услуги.

В Binance также отмечают, что стремятся объединить в одном приложении основные блокчейн-финансовые инструменты — трейдинг, фьючерсы, DeFi, стейблкоины и трансграничные платежи.

Отдельно компания рассмотрит возможность добавления сделок с ОВГЗ, если регуляторные условия и инфраструктура это позволят. В ближайшие 2 года Binance ставит целью привлечь до 10 млн пользователей в Украине.

Напомним

В феврале 2026 года председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получит статус основного регулятора рынка виртуальных активов согласно закону, который вскоре будет рассмотрен во втором чтении.

Парламент одобрил в первом чтении 3 сентября 2024 года законопроект, регулирующий налогообложение и обращение криптовалют и цифровых активов. Однако окончательное принятие документа затянулось из-за невыясненного вопроса выбора регулятора нового сегмента финансового рынка.

Система налогообложения криптовалют

Законопроект № 10225-д устанавливает специальный налоговый режим для операций с виртуальными активами. В течение первого года действия закона владельцы криптовалют будут платить только 5% налога на доходы физических лиц. Налог будет рассчитываться исключительно по фактической прибыли — разнице между расходами на приобретение и доходами от продажи криптоактивов.

После завершения льготного периода налогообложения криптовалют будет происходить по стандартной ставке для инвестиционных доходов: 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора.