Долги водоканалов за электроэнергию превысили 10 млрд грн: большинство приходится на два предприятия

Задолженность украинских водоканалов за потребленную электроэнергию на конец 2025 года превысила 10 млрд грн. Об этом сообщает профильное издание ExPro со ссылкой на данные НКРЭКУ.
Общий долг предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода составил 10,2 млрд грн по состоянию на 31 декабря 2025 года.
При этом около 85% всей задолженности сформировали только два предприятия:
- Харьковводоканал
- Компания «Вода Донбасса».
В НКРЭКУ отмечают, что основная часть долгов приходится на крупные предприятия, работающие в регионах, наиболее пострадавших в результате боевых действий.
Уровень расчетов
В то же время, часть водоканалов сохраняет высокий уровень расчетов за электроэнергию. По итогам 2025 31 предприятие обеспечило оплату свыше 95% стоимости потребленной электроэнергии.
Средневзвешенный уровень расчетов лицензиатов НКРЭКУ за электроэнергию в 2025 году составил 87%.
Некоторые предприятия даже превысили 100% уровень оплаты. В частности, Никопольское ВУВКХ и Черниговводоканал рассчитались на 108%, а Житомирводоканал — на 107%.
