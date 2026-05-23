українська
23 мая 2026, 9:01 Читати українською

Кабмин изменил правила бронирования: повышен зарплатный порог

Кабинет Министров обновил правила бронирования военнообязанных работников для критически важных предприятий. Изменения должны сделать систему более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Новые правила относятся к предприятиям, учреждениям и организациям, имеющим критическое значение для функционирования экономики, обороны и жизнедеятельности населения в условиях военного положения.

Повышение уровня средней зарплаты

Одно из главных нововведений — повышение требований к уровню средней зарплаты. Для получения статуса критически важного предприятия и бронирования работников оно должно составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн.

Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, сохраняется более гибкий подход. Для них действующее требование остается на уровне 2,5 минимальной заработной платы, то есть 21 618 грн. Речь идет о территориях, определенных в приказе Минразвития.

Квота бронирования

Работники, уже имеющие отсрочку от призыва в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также работники-совместители будут учитываться в квоту только по одному из мест работы.

К примеру, если работник имеет место работы на одном предприятии, а на другом работает по совместительству, для квоты бронирования он учитывается только по одному из мест работы. То есть, совместительство искусственно не будет создавать дополнительное место в квоте по бронированию для другого работодателя.

«Это должно предотвратить искусственное увеличение количества работников, которых предприятие может забронировать, и сделать квоту бронирования более привязанной к реальной потребности бизнеса в сохранении ключевых специалистов», — говорится в сообщении.

Критичность предприятия

Министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны в месячный срок переутвердить свои критерии критичности по согласованию с Минобороны и Минэкономики.

Речь идет о критериях, по которым определяется, имеет ли предприятие действительно важное значение для работы экономики, обороноспособности, безопасности или обеспечения базовых потребностей населения. В частности могут учитываться роль предприятия в выполнении государственных задач, обеспечении критических услуг, производстве необходимой продукции, поддержании инфраструктуры, занятости и стабильной работе общин.

Кроме того, в трехмесячный срок от вступления изменений в силу будет пересмотрен статус всех предприятий, которые уже были определены критически важными соответствующими органами власти.

«Это позволит обновить систему и сохранить бронирование для компаний, учреждений и организаций, от работы которых реально зависит экономика, обороноспособность и жизнедеятельность общин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение всего переходного периода уточнение и пересмотр критичности вплоть до принятия нового решения действующая критичность предприятий сохраняется. Также сохраняется действующее бронирование военнообязанных по этим предприятиям.

Ожидается, что принятые изменения усилят доверие к системе бронирования, снизят риски злоупотреблений и в то же время сохранят для критически важного бизнеса возможность содержать работников, необходимых для стабильной работы в условиях военного положения.

13 мая 2026 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 15237 «О справедливом бронировании и участии в обороне», который предусматривает новые правила бронирования работников во время мобилизации.

«Минфин» писал, что для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, вовлеченных в ликвидацию последствий российских ударов, принято решение о бронировании всего персонала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

EconomistPetya
23 мая 2026, 9:57
Правильное решение во время полномасштабной войны. Должна быть реальная причина по которой здоровые и пригодные мужчины находятся не на фронте. Парней надо менять и те кого поменяют могут занять место для справедливой мобилизации и общественного договора.
nsns3212
23 мая 2026, 10:30
Юморист
