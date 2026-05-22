Платформа прогнозов Polymarket могла стать жертвой атаки хакеров в сети Polygon. О предполагаемом эксплойте сообщил ончейн-аналитик ZachXBT, по словам которого, мог быть скомпрометирован адрес деплоера проекта. Об этом пишет Incrypted.
Хакеры атаковали Polymarket: с платформы вывели более $700 тысяч
По данным аналитической платформы Bubblemaps, злоумышленники выводили примерно по 5000 POL каждые 30 секунд. Сумма выведенных средств превысила $700 тысяч, до этого говорили о $600 тысяч.
В Bubblemaps призывали пользователей временно воздержаться от какой-либо активности на платформе до появления официальных разъяснений.
Реакция Polymarket
В Polymarket подтвердили, что знают об инциденте. По предварительной информации компании, причиной послужила компрометация частного ключа кошелька, который использовался для внутренних операций.
В то же время, в компании подчеркнули, что средства пользователей и механизмы расчета рынков остаются в безопасности.
«Инцидент не связан со смартконтрактами или основной инфраструктурой платформы», — заявили в Polymarket, пообещав предоставить дополнительные детали позже.
Аналитики PeckShield предполагают, что атака могла затронуть контракт UMA CTF Adapter в сети Polygon. Часть похищенных средств, по их словам, уже переведена через криптовалютный сервис ChangeNOW.
