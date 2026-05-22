Хакеры атаковали Polymarket: с платформы вывели более $700 тысяч

Платформа прогнозов Polymarket могла стать жертвой атаки хакеров в сети Polygon. О предполагаемом эксплойте сообщил ончейн-аналитик ZachXBT, по словам которого, мог быть скомпрометирован адрес деплоера проекта. Об этом пишет Incrypted.

По данным аналитической платформы Bubblemaps, злоумышленники выводили примерно по 5000 POL каждые 30 секунд. Сумма выведенных средств превысила $700 тысяч, до этого говорили о $600 тысяч.

В Bubblemaps призывали пользователей временно воздержаться от какой-либо активности на платформе до появления официальных разъяснений.

Реакция Polymarket

В Polymarket подтвердили, что знают об инциденте. По предварительной информации компании, причиной послужила компрометация частного ключа кошелька, который использовался для внутренних операций.

В то же время, в компании подчеркнули, что средства пользователей и механизмы расчета рынков остаются в безопасности.

«Инцидент не связан со смартконтрактами или основной инфраструктурой платформы», — заявили в Polymarket, пообещав предоставить дополнительные детали позже.

Аналитики PeckShield предполагают, что атака могла затронуть контракт UMA CTF Adapter в сети Polygon. Часть похищенных средств, по их словам, уже переведена через криптовалютный сервис ChangeNOW.