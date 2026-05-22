українська
22 мая 2026, 19:04

Кабмин запускает конкурс на 1,3 ГВт новой генерации: где появятся новые мощности

Кабинет Министров Украины принял решение о запуске открытого конкурса на строительство более 1,3 ГВт новых объектов распределенной генерирующей мощности. Проект реализуется в пределах общегосударственных планов устойчивости. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

1,3 ГВт нового поколения: Кабмин определил регионы для строительства
Фото: pixabay

Главная задача инициативы — ликвидировать хронический дефицит мощности в энергосистеме, возникший вследствие системных ударов России по магистральным подстанциям и ТЭС. Новые мощности будут строить в регионах, где потребность наибольшая.

Географическая структура распределения новых мощностей выглядит так:

  • Сумская, Харьковская и Полтавская области — 872 МВт
  • Киевская и Черкасская области — 250 МВт
  • Днепропетровская область — 100 МВт
  • Одесская область — 100 МВт.

Финансовые стимулы и дедлайны

Министерство энергетики объявит старт приема заявок в ближайшее время, после чего у бизнеса будет ровно три месяца на подачу конкурсных предложений.

Чтобы привлечь частный капитал, правительство вводит стимулирующий механизм: специальная гарантированная плата за услугу по обеспечению развития генерирующих мощностей составит до 27,92 евроцента за 1 кВтч. Этот тариф будет выплачиваться инвесторам в течение 5 лет после официального ввода объекта в эксплуатацию.

В то же время государство выдвигает требования:

  • Максимальный срок подписания договора до запуска станции под ключ не может превышать 20 месяцев;
  • Также установлены требования по инженерной защите энергообъектов.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, в конце прошлого года завершился первый этап конкурса. Суммарная мощность прогарантированных бизнесом проектов составляет 78,1 МВт.

«Для второго этапа мы учли предложения бизнеса и обновили правила. Теперь каждый объект должен иметь гарантированную мощность не менее 10 МВт и обязательно оснащен вторым уровнем защиты. Победитель также обязуется построить нужную мощность в четко определенные сроки, а государство обеспечивает для этого необходимые стимулы и условия», — отметил он.

Ожидается, что весь планируемый объем мощностей будет введен в эксплуатацию до конца 2027 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
