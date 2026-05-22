Оборонные расходы могут стать драйвером экономики: Гетманцев объяснил, при каких условиях

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев обратил внимание на исследование Международного валютного фонда по влиянию оборонных расходов на экономику и заявил , что для Украины ключевым вопросом является не только объем финансирования армии, но и структура этих расходов.

По словам Гетманцева, в условиях полномасштабной войны оборонные расходы для Украины не инструмент стимулирования экономики, а базовое условие сохранения государственности и способности противостоять российской агрессии.

В то же время, политик подчеркнул, что способ финансирования оборонных потребностей должен обеспечивать баланс между поддержкой фронта, макрофинансовой стабильностью и развитием внутреннего производства.

Ссылаясь на оценки МВФ, Гетманцев отметил, что после резкого увеличения оборонных расходов реальный ВВП стран в среднем рос более чем на 3%. Однако одновременно усиливались инфляционное давление и долговая нагрузка: потребительские цены росли примерно на 3,6%, а соотношение госдолга к ВВП почти на 7 процентных пунктов больше, чем в странах без такого роста расходов.

Структура оборонных расходов

Особое внимание депутат уделил структуре оборонных расходов. По его словам, в странах НАТО и ЕС около 80% таких расходов приходится на текущие потребности — персонал, услуги и поставки. Наибольший долгосрочный эффект для экономики дают инвестиции в производство оборудования, инфраструктуру и исследования и разработки.

Гетманцев также привел пример Польши, которая после 2022 существенно увеличила оборонные расходы с 2,2% ВВП в 2021 году до ориентировочно 4,5% ВВП в 2025 году, но около 80% капитальных оборонных расходов приходилось на импорт вооружения. Это позволило быстро модернизировать армию, но не оказало пропорционального эффекта для внутреннего производства.

Задание для Украины

Для Украины стратегической задачей, по мнению политика, должно стать постепенное наращивание собственного оборонного производства — в частности, в сфере дронов, электроники, боеприпасов, ремонта техники и программного обеспечения.

В этом контексте Гетманцев упомянул о проекте Defence City, предусматривающем налоговые стимулы для предприятий оборонно-промышленного комплекса. По его словам, такая поддержка может помочь компаниям инвестировать больше средств в модернизацию, исследование и привлечение инженерных кадров.

«Оборонительные расходы в условиях войны остаются прежде всего вопросом безопасности. Но способ их финансирования и структура определяют, будут ли они только текущими бюджетными нагрузками, или станут частью долгосрочного усиления экономической состоятельности государства. Ведь именно сильный ОПК может стать одним из ключевых драйверов инноваций, технологического развития и послевоенной экономической устойчивости», — подытожил Гетманцев.